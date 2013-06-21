ट्रकले ठक्कर दिंदा दाउन्नेको भिरबाट खस्यो बस, ३ जनाको मृत्यु

ट्रकले ठक्कर दिएपछि काठमाडौंबाट रोल्का जाँदै गरेको बस भिरबाट खसेको हो । दुर्घटनामा बसमा सवार ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।

धनु भुसाल धनु भुसाल
२०८२ चैत १४ गते ८:२९

१४ चैत, नवलपरासी । पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने सडकखण्डमा भएको दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । १५ जना घाइते भएका छन् ।

पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको ना७ख ९३९८ नम्बरको ट्रकले सोहीतर्फ आउँदै गरेको लु२ख २३५१ नं.को बस र ना.५ख २२७५ नं. को पिकअप गाडीलाई ठक्कर दिदाँ दुर्घटना भएको हो ।

ट्रकले ठक्कर दिएपछि बस करिब १०० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिमले)ले जनाएको छ । बस काठमाडौंबाट रोल्पा जाँदै थियो ।

दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक जनाको मात्रै पहिचान भएको छ । उनी रोल्पाको बागमाराका करिब २५ वर्षीय गोबिन बुढा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य दुई जनाको सनाखत भएको छैन । उनीहरुको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।

दुर्घटनामा घाइतेहरुको लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटवल र स्थानीय चिसापानी अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।

लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा रहेका घाइतेहरू

१) बसमा सवार जिल्ला रोल्पा परिवर्तन ४ बस्ने वर्ष अं. २४ को मरिचमान घर्तीमगर

२) बस चालक ऐ. माडी बस्ने वर्ष अं.२४ को हिमाल घर्ती मगर

३) जिल्ला कञ्चनपुर कृष्णपुर गा.पा. ६ बस्ने वर्ष अं. २८ को लोकराज ओझा

४) ट्क चालक जिल्ला बर्दिया बारबर्दिया न.पा. ७ बस्ने वर्ष २४ को सागर चौधरी

५) ऐ. बस्ने वर्ष १९ को जिवन चौधरी

६) जिल्ला काठमाडौ बस्ने वर्ष अं. २८ कि लक्ष्मी खत्री

७) जिल्ला रोल्पा माडि २ बस्ने वर्ष अं. १९ को किरण पुन मगर

८) ऐ. बस्ने वर्ष ४८ कि सुशिला नेपाली

९) जिल्ला रोल्पा माडि गा. पा. ४ वस्ने वर्ष ५८ को मोतिलाल डाँगी

१०) ऐ. बस्ने वर्ष अं. ६२ को झुप बहादुर घर्ती

११) ऐ. ३ बस्ने वर्ष अं. ६२ को तिर्थ बहादुर पुन

१२) जिल्ला दाङ घोराही ३ बस्ने वर्ष ४९ को खिम बहादुर नेपाली

१३) १ जना महिलाको अ.बर्ष २५ की नाम थर वतन हालसम्म नखुलेकाे एक जना

चिसापानी अस्पतालमा उपचार भइरहेका घाइतेहरु

१)जिल्ला चितवन इछ्छा मनकामना १ वस्ने वेष ३१ को विशाल चेपाङ

२)पिकिअप चालक जिल्ला चितवन रत्न नगर वस्ने वर्ष अं. २९ को आषिक गुरुङ

दर्घटना दाउन्ने
