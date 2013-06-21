ओली-लेखक पक्राउबारे पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी :

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’

अहिलेका लागि सरकार प्रतिवेदन लागू गर्ने बाटोमा जान थालेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यत्तिको भरमा प्रक्रिया मिचियो, धरपकड भयो भन्न मिल्दैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयमा कानुनी र राजनीतिक मतभेदहरू देखिएका छन्।
  • पूर्वपन्चायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको बताउनुभयो।
  • उहाँले प्रमाण भेटिएपछि मात्र मुद्दा चल्ने र अदालतले तथ्य प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्व पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :

सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने भनेपछि त्यसक्रममा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको होला । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उहाँलाई लिएर गएको छ, अदालतबाट म्याद थप गर्ला । अनि सोधपुछ र बयान होला । के कसो भएको हो ? बुझ्ने प्रयास गर्ला ।

हाम्रो न्यायप्रणालीमा कसैलाई पनि हचुवाको भरमा मुद्दा चल्दैन, चलाउन पनि हुँदैन । मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीले सबै पक्ष हेर्छ, प्रमाणहरु खोज्छ, अनि त्यसको विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय लिने होला । सरकारी वकिलहरुले पनि प्रमाण पुगेर भने थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिन सक्छन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया गलत हुन भएन । तर छिटो वा ढिलो, हतारो वा सुस्त के भयो भन्ने कुराको त अर्थ हुँदैन । पहिले पनि जाँचबुझ आयोगहरु गठन भएको थियो, प्रतिवेदन दिएका थिए । ती प्रतिवेदनहरु काम नगरेर, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेर त यो मुलुक बिग्रिएको हो । अहिले काम गर्छु भनेका छन् भने हामीले किन गलत भन्नु र ?

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नै छ त चुप लागेर बस्न त भएन नी । कतिपयले सरकारमा रहेका बेलामा, त्यहाँ बसेर काम गरेकै बेलामा मुद्दा चल्नुपर्ने हो त भनेका छन् ।

मुद्दा चल्नुपर्ने हो कि चल्नु नपर्ने हो ? त्यो त प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ नी । अनुसन्धानबाट प्रमाण भेटिएमा मात्रै मुद्दा चल्ने हो ? अनुसन्धान अघि बढाउँदैमा के फरक पर्छ र ? प्रमाण भेटियो भने सरकारले मुद्दा दायर गर्छ ।

प्रमाण भेटियो भने अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले त्यसको विश्लेषण गर्छ । अनि मुद्दा चलाउने राय अनुसार सरकारी वकिलहरुले मुद्दा दायर गर्ने हुन् । अहिले त पक्राउ गरेर बयान लिने, अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने त हो नी ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भनेको तथ्य र प्रमाणहरुको विवरण हो । यसमा तथ्यको फेहरिस्त बाहेक के हुन्छ र ? आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई सजाय गर्न मिल्ने होइन, त्यसका लागि त थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

अहिलेका लागि सरकार प्रतिवेदन लागू गर्ने बाटोमा जान थालेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यत्तिको भरमा प्रक्रिया मिचियो, धरपकड भयो भन्न मिल्दैन । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नभेटिएसम्म मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएकाले गल्ती नगरेकाहरुले सजाय पाउँदैनन् ।

र, मुद्दा चलेछ भने पनि भोलि अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । कुनै प्रमाण विना नै मुद्दा चलेको रहेछ भने अदालतले दोषी ठहर गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिलसिलामा कसैले पनि प्रश्न उठाउने वा के कसो हुने हो भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा धरपकड भए मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ : महेश बस्नेत
कांग्रेसले भन्यो- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण 
ओली, लेखक, खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस तोकिएको कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न युवाहरूको दबाब, माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

