+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कार्की आयोगको प्रतिवेदन :

कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे शिव परियार : सत्य बुझ्न जिज्ञासा राखेको हुँ, भ्रम फैलाएको हैन

यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठा र कलाकारको रूपमा रहेको सामाजिक छविमा गम्भीर चोट पुगेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रतिवेदनको उक्त निष्कर्षलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते ११:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक शिव परियारले जेनजी आन्दोलनको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा आफूलाई 'भ्रामक प्रचार गर्ने व्यक्ति' भनिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
  • परियारले आयोगको निष्कर्ष वास्तविकतामा आधारित नरहेको र आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गरेका छन्।
  • उनले सरकारसँग प्रतिवेदनको निष्कर्ष पुनर्मूल्याङ्कन गर्न अनुरोध गरेका छन् र सत्यको पक्षमा रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं । गायक शिव परियारले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको हालैको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परियारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा आफूलाई ‘भ्रामक प्रचार गर्ने व्यक्ति’ को रूपमा उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले आयोगको उक्त निष्कर्ष वास्तविकतामा आधारित नरहेको र आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गरेका हुन् । आफूले त्यतिबेला लेखेको स्क्रिनसटमा समेत सेयर गर्दै आफूले जिज्ञासा राखेको र पछि हटाएको कुरालाई सञ्चारमाध्यमले बङ्गाएर प्रेषण गरेको आरोप लगाए ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्लाको सत्यता बुझ्न आफूले जिज्ञासा मात्र राखेको परियारले बताएका छन् । ‘बेपत्ता पारिएका ३२ जना संसद भवनभित्र मृत फेला भन्ने खबर छ, के यो सत्य हो ?’ भनी पोस्ट गरेको र पछि त्यो गलत भएको थाहा पाउनासाथ हटाएको उल्लेख गरेका छन् ।

गायक परियारले भनेका छन्, ‘मेरो पोस्ट कुनै दाबी वा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले थिएन, केवल सत्य तथ्य बुझ्नका लागि गरिएको एउटा प्रश्न मात्र थियो । तर केही सञ्चारमाध्यमले विषयलाई बङ्ग्याएर समाचार सम्प्रेषण गरे र सोही आधारमा आयोगले मलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्‍यो ।’

यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठा र कलाकारको रूपमा रहेको सामाजिक छविमा गम्भीर चोट पुगेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रतिवेदनको उक्त निष्कर्षलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्- हालको नेपाल सरकार तथा यसका सम्बन्धित निकायसमक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि भ्रामक समाचार सूचनाका आधारमा गरिएका निष्कर्षलाई पुनर्विचार गरी म माथि पर्न गएको अन्यायका विषयमा पुनर्मूल्याङ्कन गरियोस् ।’

आफू एक जिम्मेवार नागरिक र कलाकार भएको नाताले सँधै सत्यको पक्षमा रहेको र राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्न तयार रहेको समेत परियारले बताएका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
कार्की आयोगको प्रतिवेदन शिव परियार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा धरपकड भए मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ : महेश बस्नेत

कांग्रेसले भन्यो- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण 

ओली, लेखक, खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस तोकिएको कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न युवाहरूको दबाब, माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित