ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य

२०८२ चैत १४ गते २१:१०

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ । आज बिहान पक्राउ परेका ओली शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरी उपचाररत छन् ।

उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईंले जानकारी दिए । ‘उहाँको आज स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । परीक्षण गरिएका कुरा सामान्य नै रहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘बिहान भर्ना हुँदा मुटुको धड्कन बढे नि हाल ठीक भएको छ । मिर्गौला पनि ठीक रहेको छ ।’

प्रवक्ता डा सेढाईंले अध्यक्ष ओलीको पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएकाले आज अस्पतालमा नै राखेर उपचार गरिने बताए ।

ओलीलाई भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । –रासस

सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

लेखक पक्राउपछि प्रकट भए दुई कांग्रेस

‘एक्सन-ओरिएन्टेड हुने नाममा स्टन्टबाजी गर्दा समस्या मात्र निम्तिन्छ’

‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 

प्रहरी हेडक्वाटरमा रातभर परामर्श, झिसमिसेमै ओली–लेखक पक्राउ

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ओली पक्राउ प्रकरण

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

