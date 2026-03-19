ओली र लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न कांग्रेस कैलालीको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते ८:०१

१५ चैत, धनगढी । नेपाली कांग्रेस कैलालीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ ।

कांग्रेस कैलालीका सभापति नारायण दत्त भट्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठित उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढिरहेको अवस्थामा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी कुनै पनि कदम चाल्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यसले आधिकारिकता पाउँदैन र सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई बदनियतपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भनेको छ । यस्ता खालका गतिविधिले देशमा द्वन्द्व बढाउने खतरा रहेको र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठ्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेस कैलालीले घटनाको न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर संवाद र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

पूर्णबहादुरको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारीमा छलफल

ओली-लेखक पक्राउबारे कांग्रेसले भन्यो- सरकार संयमित नभए देश द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ

कांग्रेसले भन्यो- हामीले कुनै आन्दोलन तय गरेका छैनौं, सरकारको निष्पक्षता खोज्छौं

कांग्रेसको निष्कर्ष- सरकारको व्यवहार चयनमुखी

लेखकको गिरफ्तारीबारे कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

आज कांग्रेसले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गराउँदै

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

