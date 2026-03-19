सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गरिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १०:३१

  • सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी एप र सम्बन्धित वेबसाइटहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो निर्णय स्वीकृत गरेको हो ।
  • नेपालमा विदेशी सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू पनि सञ्चालनमा छन् ।

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) तथा सम्बन्धित वेबसाइटहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सट्टेबाजी एप तथा सम्बन्धित वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा सट्टेबाजी गैरकानुनी मानिँदै आएपनि पछिल्लो समय मोबाइल एप र वेबसाइटहरुमार्फत तीव्र गतिमा यो चलिरहेको छ । नेपालमा विदेशी सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरु पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि बेटिङ सम्बन्धित विभिन्न पेजहरु बनाएर यसको प्रोमोशन भइरहेको छ ।

यस सम्बन्धी कानून स्पष्ट नभएकोले नियन्त्रण गर्नका लागि चुनौती बनिरहेको थियो ।

नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेलकुद इभेन्टहरुमा सट्टेबाजीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु भने प्रहरीद्वारा प्रक्राउ पर्दै आएका थिए ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

