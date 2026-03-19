ताप्लेजुङको लोनाक क्षेत्रमा लेक लागेर एक जनाको मृत्यु   

रासस
२०८२ चैत १५ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • समृद्ध पहाड संस्थाका योजना अधिकृत चन्द्रजङ्ग हमाललाई ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-६ स्थित लोनाक क्षेत्रमा लेक लागेर मृत्यु भएको छ।
  • उनको शव परीक्षणसहित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न एभरेष्ट एयरको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
  • प्रहरी निरीक्षक जटाशङ्कर यादवका अनुसार हमाल कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पनि कार्यरत थिए र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

१५ चैत, ताप्लेजुङ । समृद्ध पहाड संस्थामा कार्यरत योजना अधिकृत चन्द्रजङ्ग हमालको लेक लागेर मृत्यु भएको छ ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय हमालको ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-६ स्थित लोनाक क्षेत्रमा कामको सिलसिलामा गएका बेला लेक लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी जटाशङ्कर यादवका अनुसार हमाल समृद्ध पहाड संस्थामा योजना अधिकृतका साथै कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पनि कार्यरत थिए ।

कामका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका बेला शनिबार बिहान लेक लागेर बिरामी परेका हमालको सोही क्षेत्रमा मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
हमालको शव परीक्षणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न एभरेष्ट एयरको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको प्रहरी निरीक्षक यादवले बताए । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

लेक लागेर मृत्यु
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

