ओली-लेखक रिहाइको माग गर्दै एमाले स्याङ्जाले बुझायो विरोधपत्र 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले स्याङ्जाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउविरुद्ध प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएको छ।
  • एमाले स्याङ्जाले ओली र लेखकको पक्राउलाई असंवैधानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
  • पार्टीले आन्दोलनबाट उत्पन्न सबै परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र प्रशासनले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

१५ चैत, स्याङ्जा । नेकपा एमाले स्याङ्जाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध विरोध जनाउँदै प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।

एमाले जिल्ला कमिटी स्याङ्जाले पार्टी अध्यक्ष ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधपत्र बुझाएको छ ।

उक्त पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार पठाइएको हो ।

एमाले स्याङ्जाले हालै गठन भएको सरकारले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको घटनालाई असंवैधानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीले यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भएको आरोप लगाएको छ ।

पार्टी जिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैह्रेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र प्रशासनले लिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

निरीक्षणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा पुगे गृहमन्त्री

निरीक्षणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा पुगे गृहमन्त्री
प्यानक्रियाज के हो, कसरी स्वस्थ्य राख्ने ?

प्यानक्रियाज के हो, कसरी स्वस्थ्य राख्ने ?
प्रचण्ड बने नेकपा संसदीय दलको नेता

प्रचण्ड बने नेकपा संसदीय दलको नेता
जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेटेपछि र्‍यापर टुकी : तिमीलाई न्याय मिल्यो बाबु

जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेटेपछि र्‍यापर टुकी : तिमीलाई न्याय मिल्यो बाबु
१०० कार्यसूची : कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री गौतमले थालिन् छलफल

१०० कार्यसूची : कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री गौतमले थालिन् छलफल
सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

