+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अध्यक्ष ओलीलाई रिहा गर्न एमाले धरानको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १७:१५

१५ चैत, सुनसरी । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै एमाले धरान नगर कमिटीले विनाशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ ।

एमाले धरानले आज (आइतबार) धरान–१३ स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका  प्रमुख फणिन्द्र दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिना सर्त तत्काल रिहाइको माग गरेको हो ।

धरान नगर कमिटीका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख दाहाललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै चैत १४ गते शनिबार बिहान गरिएको गिरफ्तारी राजनितिक प्रतिशोध मात्र नभएर पूर्वाग्रही र गैरकानुनी समेत भएको बताए ।

उनले भने, ‘शपथ ग्रहण र सत्ता सम्हालेको २४ घण्टा पनि नवित्दै राजनितिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको गिरफ्तारीले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत कार्य गरेको छ । यस्तो कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’

गत भदौ २३ र ३४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन सरकारले बनाएको गौरीवहादुर कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत पछिल्लो सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेताहरूमाथि धरकपट गर्नु सरकारी आतंक भएको पनि नगर अध्यक्ष एभेङले बताए । उनले भने, ‘यो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हजार पेजको त्यो विवादास्पद प्रतिवेदनकै आधारमा नेताहरुलाई पक्राउ गर्न सक्दैन ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
धरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित