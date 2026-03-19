नीता ढुंगानाले निर्देशन गर्ने 'पार्वती' जनैपूर्णिमामा आउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'पार्वती' ले छायांकन सुरु नहुँदै १२ भदौदेखि प्रदर्शन हुने मिति घोषणा गरेको छ।
  • निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको सल्लाह अनुसार प्रदर्शन मिति तय भएको बताउनुभयो।
  • फिल्ममा नीता ढुंगाना, दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी लगायतको अभिनय हुनेछ र छायांकन २४ चैतदेखि सुरु हुनेछ।

काठमाडौं । नीता ढुङ्गाना फिल्म्सको व्यानरमा निर्माण हुने फिल्म ‘पार्वती’ ले छायांकन सुरु नहुँदै प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको छ । प्रेषित विवरणमा जनाइएअनुसार, यो फिल्म जनैपूर्णिमा र रक्षाबन्धन छेकोमा १२ भदौदेखि प्रदर्शन हुनेछ ।

छायांकन २४ चैतदेखि सुरु हुने उल्लेख छ । निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको सल्लाह बमोजिम प्रदर्शन मिति तय भएको बताइन् । शीर्ष भूमिकामा ढुंगाना स्वयम देखिनेछिन् ।

उनीसहित दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी, सिरु बिष्ट, राधिका कँडेल, राज पंगेनी, राजेन्द्र नेपाली, आशा पौडेलको पनि अभिनय हुनेछ । पटकथा शिवम अधिकारीले लेखेका हुन् ।

सुदीप बरालको छायांकन हुने फिल्ममा ‘कार्टुन्ज क्रू’ का डान्सर समेत रहेका सरोज अधिकारीले पहिलोपटक क्रिएटिभ निर्देशकको रुपमा फिल्म यात्रा सुरु गर्दैछन् ।

नीता ढुंगाना पार्वती
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

