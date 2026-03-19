डाक्टर जोडीले ल्याए रोमान्टिक गीत ‘सँधै साथमा तिम्रो’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १८:०३

  • अमेरिकामा चिकित्सक जोडी सुपेश बस्नेत र रेहा पोखरेलले 'सधैं साथमा तिम्रो' बोलको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरेका छन्।
  • गीतको म्युजिक भिडियो अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका रमणीय स्थानमा खिचिएको छ र सुपेश र रेहाले अभिनय गरेका छन्।
  • गीत गोविन पुनको शब्द र संगीतमा तयार भएको हो र वास्तविक प्रेम कथा प्रस्तुत गरेको गायक सुपेशले बताएका छन्।

काठमाडौं । अमेरिकामा रहेर चिकित्सक पेशामा आबद्ध जोडी सुपेश बस्नेत र रेहा पोखरेलले एक रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरेका छन् । सुपेशको स्वरमा समावेश ‘सधैं साथमा तिम्रो’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘दुई मुटु, एक यात्रा’ थिम राखेर तयार पारिएको गीतको भिडियोलाई ३ देशमा खिचिएको छ । भिडियोलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका रमणीय स्थानमा खिचिएको छ ।

गीतको भिडियोमा श्रीमान् श्रीमतिको रुपमा सुपेश र रेहाले नै अभिनय गरेका छन् । गीतलाई ‘वास्तविक कथा’मा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।

गोविन पुनको शब्द र संगीतमा तयार भएको यो गीतले रेहा र सुपेशको वास्तविक प्रेम यात्रा र जीवनको आरोहलाई प्रस्तुत गरेको छ । विक्रान्तमान श्रेष्ठ र क्रिस्टिना बसिस्टको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा साहिल खानको सम्पादन, प्रविण श्रेष्ठको पटकथा छ ।

भिडियो छायांकन अष्ट्रेलियामा सौरभ मानन्धर, न्यूजिल्याण्डमा यूरिका फिल्मस् प्रालि र अमेरिकामा पशुपति बस्यालले गरेका हुन् ।

महंगो लागतमा भिडियो तयार पारेका गायक तथा मोडल सुपेश भन्छन्, ‘हामीले पैसाका लागि भन्दा पनि गीतसंगीतप्रतिको अथाहा प्रेमका कारण दर्शकमाझ प्रेमको कोशेली सार्वजनिक गरेका हौं । यो गीत र भिडियोले दर्शकको मन छुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

चिकित्सा पेशामा निकै व्यस्त हुँदा पनि सुपेश र रेहाले गीतसंगीतलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

डाक्टर जोडी सुपेश बस्नेत
अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नू
कोशी प्रदेश सभा बैठकमा ओली-लेखक रिहाइको माग
‘मितज्यू’ को ‘गैराघरे काँइली’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज
ओली-लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
मल्लको उत्कृष्ट ब्याटिङमा आर्मीले बागमतीलाई हरायो
नीता ढुंगानाले निर्देशन गर्ने ‘पार्वती’ जनैपूर्णिमामा आउने

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

