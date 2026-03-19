हिरासतमा ओली : टिचिङ अस्पतालको बेड नम्बर ५०१

‘बरखी बारेका छन्, घरबाट बनाएर ल्याएको खानेकुरा खान्छन्’

उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्– भोलि रिपोर्ट आउँछ, त्यसपछि निर्णय लिन्छौं

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८२ चैत १५ गते २१:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
  • ओलीलाई मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या मूल्यांकन गर्न होल्टर मोनिटर उपचार राखिएको छ।
  • ओलीलाई दुई पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ र पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

शनिबार बिहानदेखि ओलीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज)मा उपचार भइरहेको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य अवस्था समान्य छ ।

ती चिकित्सकका अनुसार मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या मूल्यांकन गर्नका लागि शरीरमा ‘होल्टर मोनिटर’ राखिएको छ । मुटुको धड्कनको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्न उक्त परीक्षण गरिएको हो । होल्टर मोनिटरको रिपोर्ट भोलि बिहान (सोमबार) आउने ती चिकित्सकले जानकारी दिए ।

‘होल्टर रिपोर्ट आएपछि मुटुको धड्कन कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ ती चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै थप उपचार प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न सकिन्छ ।’

शनिबार बिहान ओलीले मुटुमा चाल बढेको भनेपछि चिकित्सकले थप परीक्षण गर्न भर्ना गरेका थिए । ओलीलाई मुटुको निगरानी मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटुरोग विशेषज्ञले हेरिरहेका छन् ।

ती चिकित्सकका अनुसार एक्स–रे गर्दा पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको छ । तर ढुंगा निकाल्ने वा ननिकाल्ने भन्ने विषयमा चिकित्सकले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

‘उहाँको दुई पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ । उमेर पनि धेरै भएकाले चिकित्सकले पित्तथैलीमा देखिएको शल्यक्रियाका लागि जोखिम लिन चाहेका छैनन्,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘तर उहाँ (ओली) ले भने पेटमा भएको ढुंगा निकाल्न भनिरहनुभएको छ ।’

मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका बिरामी संक्रमण बढी जोखिममा हुने भएकाले अस्पतालमा क्याबिन बेडमा राखेर निगरानी गरिएको हो ।

‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले धेरै औषधि सेवन गरिरहनुपर्ने र चाँडै संक्रमण हुने भएकाले सामान्यतया क्याबिनमा राखेर निगरानी गर्ने गरिन्छ,’ उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन् ।

यसअघि दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेका कारण चिकित्सकहरूले उनलाई उच्च निगरानी गरिरहेका छन् ।

शनिबार बिहान पक्राउ परेपछि प्रहरीले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अस्पताल लगेको थियो । आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक केही परीक्षण भयो । त्यसबेला ओलीले मुटुको धड्कनमा समस्या भएको बताए ।

त्यसपछि चिकित्सकले थप परीक्षण गर्न ‘एनेक्स–१’ को बेड नम्बर ५०१ भर्ना गरेको थियो ।

‘सम्भवत भोलि मुटुको रिपोर्ट आउँछ । पेटमा भएको ढुंगा निकाल्नु पर्ने वा नपर्ने चिकित्सकले भोलि नै निर्णय लिनुहुन्छ । त्यसको आधारमा डिस्चार्ज गर्न वा नगर्ने निर्णयमा पुग्छौं,’ ती चिकित्सकले भने ।

आइतबार दिउँसो अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा ओलीको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइड ग्रन्थीको समस्या, मुटुको चाल अनियमित हुने समस्या तथा पित्तथैलीमा पत्थरीजस्ता विभिन्न दीर्घरोगसमेत रहेको उल्लेख छ ।

‘घरबाट बनाएर ल्याएको खानेकुरा खान्छन्’

भर्खरै बुबा (मोहन प्रसाद ओली) निधन भएकाले ओलीले बरखी बारिरहेका छन् । चिकित्सकका अनुसार ओलीले घरबाटै बनाएका ल्याएका खानेकुरा खान्छन् ।

‘बुबाको बरखी बारिहेकाले सात्विक भोजन गरिराख्नुभएको छ । त्यसमाथि पनि उहाँमा स्वास्थ्य समस्या छ । थोरै संक्रमण हुँदा मिर्गौलामा असर गर्नसक्छ । त्यसकारण पनि घरबाटै बनाएर ल्याएका खानेकुरा मात्रै खानुभएको छ,’ ती चिकित्सक भन्छन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्रीको रूपमा थिए ।

यस घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली लेखकलाई दोषी रहेको औंल्याउँदै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन हिरासतमा म्याद दिएसँगै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धान गरिने भएको छ ।

लेखकसँगै पाँच दिन म्याद थप भएका पूर्वप्रधामन्त्री ओलीलाई भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिने भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत आइतबार म्यादका लागि दिएको आदेशमा समेत उपचारको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ । जसकारण ओली भने अस्पतालमै रहने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

केपी शर्मा ओली टिचिङ अस्पताल स्वास्थ्य
