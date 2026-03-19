कांग्रेस विवाद : खड्का-कोइराला समूहको कार्यक्रममा गए यी सांसद

आजमात्रै खड्का-कोइराला समूहले धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम राखेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १५:२४

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद बढ्न थालेको छ । माघ १ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढेको हो ।

विशेष महाधिवेशनलाई शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला समूहले अझै स्वीकार गरेको छैन । पछिल्लो हप्तादेखि कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको बैठकहरू नियमितहरू भइरहेका छन् । यता खड्का-कोइराला समूह भने विभिन्न होटलमा छलफलमा जुट्न थालेको छ ।

आजमात्रै खड्का-कोइराला समूहले धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम राखेको छ । कार्यक्रममा नेता शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्कासहितले सम्बोधन गर्दैछन् ।

कार्यक्रममा उक्त समूहका सांसद तथा नेताहरू सहभागी भएका छन् ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू

विष्णु खड्का, रिना उप्रेती केसी, गंगालक्ष्मी अवाल, सीता थपलिया (उर्मिला), रुक्मिणी कोइराला, निनु कर्ण, हरिनादेवी कामी, सुशीला ढकाल, गीता सेन्दाङ, टेकबहादुर गुरुङ,

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू

रन्जित कर्ण, गीता देवकोटा, खम्मबहादुर खाती, चन्द्र केसी, जगत तिमिल्सिना

 

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
नेपाली कांग्रेस विवाद
कांग्रेस सांसदसँग पूर्णबहादुर खड्काले भने– संसद् भित्र तपाईं, बाहिर हामी सँगसँगै छौं

असन्तुष्ट समूहले समानन्तर गतिविधि सुरु गरेपछि थापासहितका पदाधिकारी छलफलमा

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जाँदैनौं : हर्क साम्पाङ

पूर्णबहादुर खड्काले जिल्ला सभापतिको पनि भेला बोलाए

पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए ‘केन्द्रीय कार्यसमिति’ बैठक

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए कांग्रेसले समानुपातिक सांसद फिर्ता बोलाउन सक्ने

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

