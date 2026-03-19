बालेनलाई कोशी प्रदेशका मन्त्रीको सुझाव : विधिको शासन स्थापित होस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले केन्द्रीय सरकारलाई विधिको शासन स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
  • नयाँ सरकारले एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका नेता लेखक र खड्कालाई पक्राउ गरेको छ।
  • आन्तरिक मामिला मन्त्री पराजुलीले निषेधको राजनीति अन्त्य गरी विधिद्वारा शासन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

१६ फागुन, विराटनगर । नवगठित सरकारले पुराना दलका नेतामाथि धरपकड सुरु गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले केन्द्रीय सरकारलाई विधिको शासन स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस तथा तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखक र दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ ।

नयाँ सरकारले पुराना नेतामाथि धरपकड सुरु गरेपछि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने र निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

पत्रकार महासंघ मोरङले आयोजना गरेको षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार हस्तान्त्रण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको संकट आउन दिन नहुने पनि बताए ।

‘हामी चाहन्छौँ मुलुकमा अहिलेसम्मका द्वन्द्वहरूको अन्त्य होस्, नयाँ खालका द्वन्द्वहरू सिर्जना नहुन् र विधिको शासन स्थापित होस्,’ उनले भने, ‘तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई एउटा सही दिशातिर लाने कुरामा कतै शंका त छैन भन्ने खालका संशयहरू पैदा भएका छन् । फेरि मुलुकमा निषेधको राजनीति, द्वन्द्वको राजनीति सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।’

उनले आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा काम गर्न नहुने पनि बताए । ‘कोही मान्छेलाई छनोट गरेर आग्रह–पूर्वाग्रहको आधारमा कारबाहीको विषय बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘एउटा विधिद्वारा, हामीले बनाएको कानुनद्वारा, हामीले बनाएको प्रणालीद्वारा नियमन गर्ने एउटा संस्थागत विकास गर्ने, एउटा पद्धतिको विकास गरोस्, जसले यो मुलुकको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्छ र मुलुकलाई हामीले चाहेजस्तै अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ ।’

मन्त्री पराजुलीले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको जनादेशसहित बनेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पराजुलीले याे वर्षकाे षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार धनकुटाका पत्रकार हरिबहादुर लम्जेललाई हस्तान्त्रण गरे । पुरास्कारकाे राशी २५ हजार रुपैयाँ छ ।

इन्द्रमणि पराजुली कोशी प्रदेश बालेन शाह
सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु

मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री

आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री
एमाले लुम्बिनी सांसद शर्मालाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो

एमाले लुम्बिनी सांसद शर्मालाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो
प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ज्ञानेन्द्र शाहीको ९ बुँदे माग

प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ज्ञानेन्द्र शाहीको ९ बुँदे माग
रास्वपाकी समर्थकले ज्यानमार्ने धम्की दिएको भन्दै हर्कले दिए साइबर ब्युरोमा उजुरी

रास्वपाकी समर्थकले ज्यानमार्ने धम्की दिएको भन्दै हर्कले दिए साइबर ब्युरोमा उजुरी

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

