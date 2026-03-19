सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया समातिए

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको टोलीले १५ बिचौलिया पक्राउ गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १६:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको टोलीले यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेकाहरुले फास्ट ट्रयाकमा काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
  • पक्राउ परेकाहरुलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले बताए।

१६ चैत, काठमाडौं । यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको टोलीले १५ बिचौलिया पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले सेवाग्राहीलाई हैरानी, दुख दिने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा काम गरिदिने भन्दै रकम असुल्ने गरेको गुनासोपछि प्रहरीले अपरेशन चलाएर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेकाहरुलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखेर अनुसन्धानअघि बढाइएको परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए ।

बिचौलिया
बिचौलियाबाट आक्रान्त राजनीति र आसन्न चुनाव

यातायात कार्यालयबाट १४ बिचौलिया पक्राउ, सेवाग्राहीसँग रकम असुलेको आरोप

यात्रुलाई हैरानी दिने ७१ बिचौलिया बसपार्कबाट पक्राउ

अन्डाको भाउ बढाउन कसरी खेलिरहेका छन् बिचौलिया ?

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा ‘दलाल’ प्रयोग भ्रष्टाचार हो : गभर्नर पौडेल 

राहदानी विभागबाट समातिए २ बिचौलिया

