मालपोत कार्यालयबाट १८ बिचौलिया पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १३:४७

  • जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मालपोत कार्यालय कलंकी, चाबहिल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका बिचौलियाले छिटो छरितो काम गराइदिने भन्दै हैरानी गर्ने र रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । मातपोत कार्यालयबाट १८ बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको हो ।

मालपोत कार्यालय कलंकी, चाबहिल तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

उनीहरूले छिटो छरितो काम गराइदिने भन्दै हैरानी दिने र रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

बिचौलियाको कब्जामा देशभरि जग्गा पास र नापी, ‘लेखापढी’ नभए कामै हुन्न

बिचौलियामाथि धरपकड गरेको विरोधमा लेखापढी व्यवसायीले सुरु गरे हड्ताल

ललितपुर नापी र यातायात कार्यालयबाट ३२ बिचौलिया समातिए

सरकारी कार्यालयबाट बिचौलिया खाली गराउने अभियानमा प्रहरी

उद्योग मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया समातिए

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

