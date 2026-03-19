मालपोत कार्यालयबाट १८ बिचौलिया पक्राउ

- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मालपोत कार्यालय कलंकी, चाबहिल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ परेका बिचौलियाले छिटो छरितो काम गराइदिने भन्दै हैरानी गर्ने र रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । मातपोत कार्यालयबाट १८ बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको हो ।
मालपोत कार्यालय कलंकी, चाबहिल तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट १८ बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
उनीहरूले छिटो छरितो काम गराइदिने भन्दै हैरानी दिने र रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
