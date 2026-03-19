+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओली र लेखकको पक्राउमा एउटै बेहोराका दुई आदेश

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन मगाउनू, पक्राउको औचित्य पुष्टि गर्नू’

आदेश अनुसार, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अब दुईवटै निवेदन एकसाथमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गैरकानुनी थुनाको विषयमा एउटै बेहोराको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
  • न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मीको इजलासले दुवै निवेदन एकसाथ सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
  • आदेशमा ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भनी लिखित जवाफ मागिएको छ र कार्की आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी थुनामा परेको दाबी गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा एउटै बेहोराको ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मीको छुट्टाछुट्टै इजलासले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशले जोड दिएको विषय र माग गरेका फाइल मिल्दोजुल्दो छन् ।

आदेश अनुसार, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अब दुईवटै निवेदन एकसाथमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीलाई जरुरी पुर्जी नै जारी गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भनी प्रश्न उठाएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई जरूरी पक्राउपूर्जि जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे/नरहेको के हो ? जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनू ।’

न्यायाधीश पोखरेलले पूर्वगृहमन्त्रीको निवेदनमा अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले दिएको आदेशमा झैं कार्की आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नू र इजलासमा देखाएर लैजानू भनेका छन् ।

अनि उस्तै प्रकृतिको विषयवस्तुमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको र त्यो विरुद्धको निवेदन समेत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको प्रश्न- लेखकलाई जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

अस्पताल पुगेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लिइन ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्

जिल्ला अदालतले भन्यो- ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्ने माग मनासिव

अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू

ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित