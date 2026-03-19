दुबई बन्दरगाहमा कुवेतको ठूलो तेल ट्यांकरमा आक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर

घटनाका बेला ट्यांकर पूर्णरूपमा कच्चा तेलले भरिएको थियो । आक्रमणबाट ट्यांकर क्षतिग्रस्त भएको छ । भिडियोहरुमा जहाजमा आगो लागेको देखिएको छ । यद्यपि मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते ७:४१
Photo Credit : AFP

१७ चैत, दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबई बन्दरगाहमा कुवेतको एक ठूलो तेल ट्यांकरमा आक्रमण भएको छ । यस आक्रमणलगत्तै अमेरिकी कच्चा तेलको सूचक वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यू.टी.आई.) को मूल्य ३.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

कुवेतको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘कुना’का अनुसार अंकरेज क्षेत्रमा रहेको ‘अल–सल्मी’ नामको जायन्ट ट्यांकरमा सिधै आक्रमण भएको हो ।

म्यारिटाइम अप्टिमाका अनुसार ‘अल–सल्मी’ तेल ट्यांकरले ३ लाख १९ हजार ६६० टन भार बोक्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यो जहाज ‘भेरी लार्ज क्रुड क्यारियर’ (भीएलसीसी) वर्गमा पर्दछ, जुन आकारको आधारमा दोस्रो ठूलो श्रेणी हो ।

कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसन (केपीसी)ले यो आक्रमणलाई ‘आपराधिक’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ र समुद्रमा तेल चुहावटको जोखिम रहेको जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार घटनाका बेला ट्यांकर पूर्णरूपमा कच्चा तेलले भरिएको थियो । आक्रमणबाट ट्यांकर क्षतिग्रस्त भएको छ । भिडियोहरुमा जहाजमा आगो लागेको देखिएको छ । यद्यपि मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ ।

दुबई मिडिया अफिसका अनुसार समुद्री अग्निनियन्त्रक टोलीहरूले आगो नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरिरहेका छन् । ‘दुबईका अधिकारीहरूले अङ्करेज ‘ई’ क्षेत्रमा कुवेती ट्यांकरमा ड्रोन आक्रमण भएको घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया जनाएका छन् । हाल आगो नियन्त्रण र अवस्थाको व्यवस्थापन स्थापित प्रक्रियाअनुसार भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यस्तै, बेलायती सेनाद्वारा सञ्चालित युनाइटेड किंगडम म्यारिटाइम ट्रेड अपरेशन्सले पनि यस घटनाको पुष्टि गर्दै जहाज दुबईबाट करिब ३१ नटिकल माइल (५७ किलोमिटर) उत्तर–पश्चिममा रहेको बेला आक्रमणमा परेको जनाएको छ । प्रारम्भिक विवरणमा वातावरणीय असरबारे कुनै पुष्टि नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो घटना गत फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खाडी क्षेत्र र स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग (जलडमरूमध्य क्षेत्र)मा व्यापारी जहाजमाथि भइरहेका श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको पछिल्लो कडी हो ।

यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा असर देखिएको छ । ‘ब्लूमबर्ग’का अनुसार अमेरिकी कच्चा तेलको सूचक वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यू.टी.आई.) को मूल्य ३.४ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल १०६ डलर नाघेको छ । सोमबार मात्रै यो सूचक सन् २०२२ यताकै पहिलो पटक १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो ।

तेल ट्यांकर दुबइ बन्दरगाह
महिला क्रिकेट टोलीले युगान्डामा ‘इस्टर वुमेन्स टी-२० कप’ खेल्ने

कम्बोडियामा अवैध काममा लगाइएका १२ नेपालीको उद्धार

आजदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोगमा प्रतिबन्ध

पार्टीमा समानान्तर गतिविधि भएपछि महामन्त्री पौडेलले भने- हामी सबै एकजुट होऔं

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दै

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, एजेण्डा के छ ?

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

