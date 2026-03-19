ढल्केवरको एक होटलमा पोखराकी युवती मृत फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित जुन तारा स्टापलाइन होटलमा २३ वर्षीया जेनिसा विक मृत फेला परेकी छन्।
- इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका अनुसार उनी आज बिहान ११ बजे होटलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्।
- शव पोस्टमार्टमका लागि बर्दिबास अस्पताल पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
१७ चैत, जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित ढल्केवरको एक होटलमा युवती मृत फेला परेकी छन् । जुन तारा स्टापलाइन होटलमा पोखरा महानगरपालिका १३ मियापाटनकी २३ वर्षीया जेनिसा विक मृत भेटिएकी हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका अनुसार आज बिहान ११ बजेतिर उनी ढल्केवरको जुन तारा स्टापलाइन होटेलमा मृत फेला परेको खबर आएको थियो । उनी त्यही होटेलमा काम गर्थिन् ।
आज बिहान साढे ८ बजेतिर आमा सीता विकसँगै उनी होटेलमा पुगेकी थिइन् । होटेलको काउन्टरनजिकै लडेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीले जानकारी दिए । मृत्युको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
शव पोस्टमार्टमको लागि बर्दिबास अस्पताल पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले जनाएको छ ।
