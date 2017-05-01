+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस नेता आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधन

राजनीतिक संघर्षका क्रममा पटक–पटक पक्राउ परी जेल जीवन बिताएका उपाध्यायले निर्वासित जीवन समेत बताएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १०:४५
Listen News
0:00
0:30
🔊

२८ मंसिर, विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्वमन्त्री आमदप्रसाद उपाध्यायको निधन भएको छ । मुखको क्यान्सरबाट पीडित रहेका उनको ह्याम्स अस्पताल काठमाडौंमा निधन भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार शनिबार साँझ उपचारका क्रममा उपाध्यायको निधन भएको हो। मोरङका बासिन्दा उपाध्याय पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए ।

उपाध्याय तत्कालिन मोरङ क्षेत्र नम्बर-१ (हाल २) बाट दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । २०५६ सालको उपनिर्वाचनमा चुनाव जितेका उनी शिक्षा मन्त्री पनि भए।

२०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरङ र सुनसरीबाट चुनाव जितेका थिए । मोरङको क्षेत्र नम्बर १ छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा उपाध्याय विजयी भएका थिए । उनले पहिलो संविधानसभा निर्वाचित पनि जितेका थिए।

कांग्रेस नेता यदु विष्टका अनुसार मोरङमा कांग्रेसबाट २०६४ सालको पहिला संविधानसभा निर्वाचनमा जित्ने उपाध्याय एक्ला नेता हुन् । ‘२०५६ को उपनिर्वाचन पछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जित्ने मोरङमा एक्लो हुनुहुन्थ्यो उहाँ, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजित हुनुभयो,’ कांग्रेस नेता विष्ट भन्छन्,‘ दास्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उहाँको धर्मपत्नीको निधन भयो, त्यसपछि उहाँ विस्तारै सक्रिय राजनीतिबाट टाढा हुनुभयो ।’

उनका अनुसार उपाध्याय शालिन बौद्धिक नेता हुन्। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर मात्रै प्रजातान्त्रको जग बलियो बन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ,’ विष्ट भन्छन्,‘ राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक जेल पनि पर्नुभयो।’

साधारण जीवनशैलीका कारण सक्रिय राजनीतिमा हुँदा उनी कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय थिए। ‘उहाँको विशेषता एक पटक चिनेका मान्छेलाई बिर्सनुहुन्नथ्यो, सबैलाई नामले नै बोलाउनुहुन्थ्यो,’ उपाध्यायसँग निकट रहेका पत्रकार कुमोद अधिकारी भन्छन्,‘जीवनशैली पनि उहाँको निकै सरल थियो।’

मोरङको आमगाछीका बासिन्दा उपाध्याय गिरीजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र पनि थिए। भारतबाट राजनीतिशास्त्रका स्नातक उपाध्याय दुई छोरा र एक छोरी छन्।

आमोद प्रसाद उपाध्याय कांग्रेस नेता निधन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मुग्लिन-पोखरा सडक तोकिएकै समयमा सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन   

मुग्लिन-पोखरा सडक तोकिएकै समयमा सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन   
कर्णालीमा नेकपा नेताहरू : समाजवादी सपना बाँडे, जनतासँग माफी मागे

कर्णालीमा नेकपा नेताहरू : समाजवादी सपना बाँडे, जनतासँग माफी मागे
नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघको ५३औं केन्द्रीय सभा सम्पन्न

नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघको ५३औं केन्द्रीय सभा सम्पन्न
आईजीपी कार्कीको गुनासो : ‘प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो’ बनाउने गरिन्छ

आईजीपी कार्कीको गुनासो : ‘प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो’ बनाउने गरिन्छ
जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएको प्रहरी वृत्त बौद्धको भवन पुनर्निर्माण

जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएको प्रहरी वृत्त बौद्धको भवन पुनर्निर्माण
चुनाव नलड्ने एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको घोषणा

चुनाव नलड्ने एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको घोषणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित