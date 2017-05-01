+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखा ब्रुअरी र खाली सीसीबीच सहकार्य, ‘नेभर लिभ अ बोटल बिहाइन्ड’ अभियान सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १४:३०
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखा ब्रुअरीले 'नेभर लिभ अ बोटल बिहाइन्ड' अभियान सुरु गरी बोतल पुनः प्रयोग प्रक्रियालाई सहज बनाउन खाली सीसीसँग सहकार्य गरेको छ।
  • खाली सीसीले बार र रेस्टुरेन्टहरूसँग समन्वय गरी प्रयोग भइसकेका बोतल संकलन, छुट्याउने र पुनः प्रयोग प्रक्रियामा पठाउने काम गर्नेछ।
  • कम्पनीले यस अभियानले व्यवसायिक क्षेत्रमा बोतल व्यवस्थापन सुलभ हुने र गिलास ल्यान्डफिलमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ।

२८ मंसिर, काठमाडौं । गोरखा ब्रुअरी (काल्र्सबर्ग समूह)ले बोतलको पुनः प्रयोग प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ अभियान अघि सारेको छ ।

‘नेभर लिभ अ बोटल बिहाइन्ड’ भन्ने मुल नारासहित खाली सीसीसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यो अभियानले कम्पनीलाई जिम्मेवार ‘रिसोर्स म्यानेजमेन्ट’ तर्फ उन्मुख गराउने छ ।

अभियानअन्तर्गत खाली सीसीले बार र रेस्टुरेन्टहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै प्रयोग भइसकेका सिसाको बोतललाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, छुट्याउने र पुनः प्रयोगको प्रक्रियामा पठाउनेछ । यसले व्यावसायिक स्थानमै व्यवस्थापनको एकीकृत र सहज प्रणाली तयार गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

‘यो मोडेलमार्फत व्यवसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारी बढ्ने, बोतल व्यवस्थापन सुलभ हुने र पुनः प्रयोग गर्न सकिने गिलास ल्यान्डफिलसम्म नपुग्ने गरी उल्लेखनीय कमी आउने छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

गोरखा ब्रुअरीका अनुसार खाली सीसीसँगको सहकार्यले कुनै पनि बोतल बेवास्ता नहुने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै उतारेको छ । ‘व्यवस्थित पुनः प्रयोग समाधान उपलब्ध गराएर ईएसजी लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउँदैछौँ र सफा–हरियो नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

खाली सीसी गोरखा ब्रुअरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले पदाधिकारी : उपाध्यक्षको संख्या घट्यो, सचिवको बढ्यो

एमाले पदाधिकारी : उपाध्यक्षको संख्या घट्यो, सचिवको बढ्यो
समयमै चुनाव गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

समयमै चुनाव गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
एनपीएलमा यस्तो रह्‍यो राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको प्रदर्शन

एनपीएलमा यस्तो रह्‍यो राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको प्रदर्शन
सरकारले संघीय संसद्लाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ : सभामुख

सरकारले संघीय संसद्लाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ : सभामुख
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अनुकरणीय काम, बेवारिसे पशुप्राणीलाई न्यानो आश्रय

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अनुकरणीय काम, बेवारिसे पशुप्राणीलाई न्यानो आश्रय
एनएमए कोशी प्रदेश उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने डा. बाराकोटीको घोषणा

एनएमए कोशी प्रदेश उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने डा. बाराकोटीको घोषणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित