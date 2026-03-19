संखुवासभामा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

२०८२ चैत १७ गते १४:०९

  • संखुवासभाको चैनपुरमा १२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा १९ वर्षीय युवक पक्राउ परेका छन्।
  • इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट खटिएको प्रहरीले आइतबार युवकलाई पक्राउ गरेको हो।
  • पक्राउ परेका युवकमाथि पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

१७ चैत, संखुवासभा । संखुवासभाको चैनपुरमा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना युवक पक्राउ परेका छन् ।

१२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा चैनपुर नगरपालिका–७ का १९ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धन बहादुर राजवंधीले जानकारी दिए ।

पीडित पक्षको उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट खटिएको प्रहरीले आइतबार युवकलाई  पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले पक्राउ परेका युवकलाई मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । घटनाका आरोपित युवक माथि ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्थानीयका अनुसार पीडित बालिकाको परिवार माथि मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिन गरेको बताएका छन् ।

सम्बन्धित खबर

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट नौ जना पक्राउ

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट नौ जना पक्राउ
सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ

सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ
३१ वर्ष कैद तोकिएका फरार व्यक्ति लागु औषधसहित पक्राउ

३१ वर्ष कैद तोकिएका फरार व्यक्ति लागु औषधसहित पक्राउ
ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?

ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?
‘पुष्ट्याइँ नगरी पक्रनु विधि र प्रक्रिया विपरीत’

‘पुष्ट्याइँ नगरी पक्रनु विधि र प्रक्रिया विपरीत’
ठमेलमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न २० विदेशी महिला पक्राउ

ठमेलमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न २० विदेशी महिला पक्राउ

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

