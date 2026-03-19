सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

दम्भ कोही नराखौं, व्यक्तिपिच्छे गतिविधि पहिला पनि भएकै हुन् : वीरबहादुर बलायर  

बलायरलाई पत्रकारले ‘समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई संस्थापन पक्षले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ नि ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १५:१२

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले खड्का–कोइराला पक्षले बोलाएको बैठकलाई अन्यथा नलिन संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार खड्का–कोइराला पक्षको बैठकस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै बलायरले पार्टीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दा आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका हुन् ।

बलायरलाई पत्रकारले ‘समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई संस्थापन पक्षले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ नि ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।

जसको जवाफमा बलायरले भने, ‘त्यो त केही छैन । हिजो व्यक्तिपिच्छे यस्ता गतिविधि भइराख्थे । सबै नेताले गरिराखेका हुन् । अहिले समग्र रूपमा भइरहेको छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । यसलाई धेरै ठूलो रूपमा पनि लिनुहुँदैन ।’

बैठकमा पार्टी एकताको के उपाय हुनसक्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘यसमा कुनै पनि पक्षले दंभ नराखिकन बीचको बाटो अपनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘आखिर कांग्रेसको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्दा उताको कांग्रेस र यताको कांग्रेस दुवैलाई थाहा होला नि । त्यसैले अहिले हामी बलियो छौँ, अथवा आधिकारिक छौँ भनेर हुँदैन ।’

त्यसैले कांग्रेसको अवस्थाका बारेमा दोहोरो रूपमै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । हिजो बीपी कोइरालादेखि अधिकांश नेताको जीवनको उत्तरार्ध राम्रो नरहेको उनले स्मरण गरे ।

‘वास्तविक अवस्थालाई हेरेर नयाँ उपाय निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ बलायरले भने ।

छुट्टै भेलालाई समानान्तर गतिविधि भन्न नमिल्ने पनि उनले बताए । कांग्रेसप्रतिको चिन्ता र चासोबारे कुनै व्यक्ति समूहले छलफल गर्नु अनावश्यक रूपमा लिन नहुने उनले बताए ।

‘यो कुनै छुट्टै पार्टी गठनका लागि भएको भेला होइन । कांग्रेसको चिन्ता व्यक्त गर्न बसेको बैठक हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उताका साथले पनि सहज रूपमा लिनुपर्छ । खुइल्याउन खोजेर हुँदैन ।’

नेपाली का‌ंग्रेस वीरबहादुर बलायर
छुट्टै भेलाबारे शेखरले भने- पहिले पनि गरिराखेकै हो, अहिले पनि हुन्छ

उपसभापति भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गर्दै

अर्जुननरसिंह केसीको दाबी– विशेष महाधिवेशन नभएको भए योभन्दा कमजोर हुन्थ्यौं

दास र लास हुनबाट हामी पनि बचौँ, केन्द्रीय समिति भंग गरेर वार्ता गरौँ : केदार कार्की

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश- स्थिति सम्हाल्ने प्रधान नैतिक दायित्व

सुस्त–सुस्त प्रजापरिषद्को बाटोमा कांग्रेस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories
संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories

