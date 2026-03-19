विश्वभरका युद्धबारे दलाई लामा भन्छन्- हिंसाले केवल अर्को हिंसाको जन्म दिन्छ

‘चाहे मध्यपूर्वमा होस्, या रुस र युक्रेनबीचको संघर्ष । संवाद, समझदारी र आपसी सम्मानका आधारमा समाधान हुनुपर्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १६:३८

१७ चैत, काठमाडौं । भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले विश्वभर चलिरहेका युद्ध समाप्त गर्न अपिल गरेका छन् । मंगलबार एक्समार्फत हिंसाले केवल अर्को हिंसाको जन्म दिने बताउँदै उनले संवाद, समझदारी र आपसी सम्मानको बाटोमा जान सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी इसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, हिन्दु धर्म, यहुदी धर्म वा दुनियाँभरका कुनै पनि आध्यात्मिक परम्पराको देख्नसक्छौं, जसले सन्देश हमेशा एक जस्तै छ– प्यार, करुणा, सहनशीलता र आत्म–अनुशासन’, लामाले लेखेका छन् ।

‘इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि हिंसा केवल एक अर्को हिंसाको जन्म दिन्छ,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कहिल्यै पनि स्थायी शान्तिका जग बसाल्न सक्दैन ।’

कुनै पनि संघर्षको स्थायी समाधान संवाद र समझदारी नै रहेको उनले बताएका छन् । ‘चाहे मध्यपूर्वमा होस्, या रुस र युक्रेनबीचको संघर्ष । संवाद, समझदारी र आपसी सम्मानका आधारमा समाधान हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनले हिंसा र संघर्ष यथाशीघ्र रोकिन प्रार्थना र आग्रह गरेका छन् ।

दलाई लामा वैश्विक तनाव
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

