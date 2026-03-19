१६५ उम्मेदवारसँग चुनावी समीक्षा गर्न कांग्रेसले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि

नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका आफ्ना उम्मेदवारसँग चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १७:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारसँग चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ।
  • महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत १० र ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअनुसार प्रेस नोट जारी गरी जानकारी दिएका हुन्।
  • ७ वटै प्रदेशमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारसँग समिक्षात्मक छलफल र क्षेत्रगत अध्ययन गरिनेछ।

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका आफ्ना उम्मेदवारसँग चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । चैत १० र ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअनुसार आज महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रेस नोट जारी गरी यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत्र १० र ११ गते सम्पन्न बैठकको निर्णयानुसार निर्वाचन समीक्षा र कांग्रेसको अबको बाटो सन्दर्भमा ७ वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुसँग निर्वाचन समिक्षात्मक छलफल र केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा १६५ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रगत अध्ययन र समीक्षा गरिनेछ,’ पौडेलले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

यी हुन् तोकिएका प्रतिनिधि

कोशी प्रदेश विराटनगर –  २०८२ चैत २३ गते डा. डिला संग्रौला पन्त

मधेश प्रदेश जनकपुर – २०८२ चैत २५ गते फरमूल्लाह मंसुर

बागमती प्रदेश हेटौडा –  २०८३ वैशाख ७ गते बहादुर सिंह लामा

गण्डकी प्रदेश पोखरा – २०८२ चैत्र २७ गते देवराज चालिसे

लुम्बिनी प्रदेश दाङ  – २०८२ चैत्र २९ गते योगेन्द्र चौधरी

कर्णाली प्रदेश सुर्खेत –  २०८३ वैशाख ३ गते कर्णबहादुर बुढा

सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली –  २०८३ वैशाख ५ गते  प्रकाश रसाइली स्नेही

 

Hot Properties

कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको आजको बैठक सकियो, भोलि पनि बस्ने

पूर्णबहादुर खड्काको ब्रिफिङ : हाम्रा समानुपातिक उम्मेदवार हटाइए, अदालत गएका छौं

पूर्णबहादुर समूहलक्षित कांग्रेस प्रवक्ताको बोली : आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस्म

कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी नेता (नामसहित)

पार्टीमा समानान्तर गतिविधि भएपछि महामन्त्री पौडेलले भने- हामी सबै एकजुट होऔं

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दै

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

