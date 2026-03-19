एसएसपी रमेश थापासँग वार्ता- :

‘ओलीलाई ज्यान अभियोगमा समातेका हौं, अन्य कानुन आकर्षित भए छानबिन गर्छौं’

अहिले अनुसन्धानको काममा जे भइरहेको छ, नियम, कानुनअनुसार नै भइरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते २०:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ।
  • पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
  • काठमाडौं प्रहरी परिसरले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको बयान लिने र प्रमाण संकलन गरी २४ दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्ने योजना बनाएको छ।

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हिरासतमा छन् ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकलाई प्रहरीले गत शनिबारदेखि हिरासतमा राखेको हो । मंगलबार काठमाडौंका पूर्वसीडीओ छविलाल रिजाललाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यी सबै घटनाको अनुसन्धान अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौंले गरिरहेको छ ।

घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले उनीहरूलाई दोषी देखाउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको त्यही प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले धमाधम उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । यो अनुसन्धानको ‘लिडकर्ता’ हुन्, काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापा

भीभीआईपी पक्राउदेखि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान र अबको प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरका नारायण अधिकारीप्रशुन संग्रौलाले एसएसपी थापासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, एसएसपी थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसँगै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ?

हामी अहिले अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा छौं । उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अदालतले पाँच दिनको म्याद दिएको छ ।

अर्कोतर्फ, हामीसँग अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा छौं । अध्ययन गरिसकेपछि बयान लिने, घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू जुटाउने काम हुन्छ ।

आयोगकै प्रतिवेदनबाट अनुसन्धान अघि बढ्ने हो कि यसमा जाहेरीको पनि आवश्यकता पर्छ ? जाहेरी आएको अवस्था छ कि छैन ?

यो सन्दर्भमा यसअघि पीडितहरूले आयोगमा पनि जाहेरी दिनुभएको छ । आयोगले पीडितहरूसँग बयान पनि लिएको छ । केही जाहेरी भने विगतमा पनि आएका छन् ।

आयोगले गरेको सिफारिस, पीडितले दिएको बयान र जाहेरीकै आधारमा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।

घटना ६ महिना पुरानो छ । ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भनिएको छ, जसलाई जघन्य अपराध मानिन्छ । यस्तो जघन्य अपराध पुष्टि गर्ने घटनास्थल मुचुल्कादेखि प्रमाणहरूको आवश्यकता उत्तिकै पर्छ । त्यति पुरानो घटनाको प्रमाण जुटाउन सम्भव हुन्छ ?

यो सन्दर्भमा हामीले घटना सम्बद्ध घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मुचुल्का लगायतका यावत कुराहरू संकलन गरिसकेका छौं । यसले हामीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

भनेको यी सबै कामहरू त्यतिबेलै भएका छन् ?

घटना भएपछि प्रहरीले गर्ने नियमित कामहरू हुन् यी । हामीले विगतमा संकलन गरेका मुचुल्का तथा प्रमाणले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

पक्राउ पुर्जी दिने बेलामा ज्यानसम्बन्धी कसुर भनिएको छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने सम्भावना छ ?

अहिले पक्राउ परेकाहरूलाई ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा म्याद लिएको अवस्था छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा अन्य कानुनहरू आकर्षित हुने अवस्था रहेछ भने त्यो हुने नै छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको दफाहरूमै केन्द्रित रहेर अनुसन्धान अघि बढेको छ ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हिरासतमा छन् । भीआईपी हिरासतमा हुँदा प्रहरीले फरक व्यवहार गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यो साँचो हो ?

हामीले प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारमा हनन पुर्‍याउँदैनौं । विशेषगरी हिरासतमा आएका प्रत्येक व्यक्तिको हकमा मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ नै । हिरासतमा भीआईपी हुन् कि सर्वसाधारण, स्वास्थ्यको कुनै समस्या छ भने हामी अस्पताल पुर्‍याउँछौं । उपचारको प्रबन्ध गर्छौं ।

यसमा अदालतको आदेशअनुसार हुने कुराहरू पनि हन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि अदालतले आदेश गरेको विषय पनि छ ।

हामीले नियन्त्रणमा लिएका हरेक व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यो गरेका छौं । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा चिकित्सकले उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या छ, मेडिकल अब्जरभेसनमा राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो भने त्यो राख्ने चलन छ । जुन नियमित प्रक्रिया हो ।

त्यसो भए अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको अवस्थामा उनलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नुहुन्छ ?

त्यस्तो अवस्थामा उहाँ हिरासतमा आउनुहुन्छ । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको अवस्थामा हाम्रो कस्टडीमा आउनुहुन्छ । त्यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ ।

ओलीसँगै पक्राउ गरेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने प्रहरीकै २ नम्बर गणमा छन् । सामान्यता अनुसन्धान गर्ने प्रहरीकै हिरासतमा राख्ने चलन भए पनि उनलाई भने किन फरक कार्यालयमा राखियो ? यसले भीआईपीलाई छुट्टै व्यवहार गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ नि !

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, हिरासत भनेको हामीले सेफ प्लेसमा राख्ने स्थान हो । त्यो प्रहरी नियन्त्रणमा रहने स्थान हो । र, त्यो प्रहरीको नियन्त्रण भनेको प्रहरी कार्यालय भित्र रहने प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो ।

हामीले विगतमा पनि आवश्यकताअनुसार अन्य प्रहरी कार्यालयमा पनि राख्दै आएका छौं । त्यसै क्रममा उहाँलाई त्यहाँ राखिएको हो । यसमा अन्यथा बुझ्नुपर्ने अवस्था छैन ।

पक्राउको क्रम हेर्दा आज मात्रै काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल पनि समातिएका छन् । उनीमाथिको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अघि बढ्छ ?

उहाँको हकमा पनि त्यही प्रतिवेदनकै सिफारिस हो । प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा आज उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं ।

त्यही प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अब अदालतबाट म्याद लिएर प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको कसुरमा अनुसन्धान हुन्छ । आज अदालतबाट म्याद लिने प्रक्रियामा छौं ।

पक्राउ परेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ, अथवा उनीहरूको हिरासत बसाइ कहिलेसम्म हुन्छ ?

अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छौं । हामीलाई अधिकतम २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानुनी अधिकार छ । यो अवधिमा अनुसन्धानका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको हकमा अदालतले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । उनीहरूको बयानको काम सुरु भएको हो ?

अहिलेसम्म हामीले अन्य प्रमाण संकलन गर्नेदेखि, प्रतिवेदन अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म बयान सुरु भएको छैन । अबको काम भने उहाँहरूको बयान गराउने हुन्छ ।

भीआईपी तथा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति ज्यान कसुरमा पक्राउ हुँदा सुरक्षा चुनौती पक्कै थपिन्छ । पक्राउको सुरक्षा अवस्था चाहिँ कसरी मिलाउनुभयो ?

यसको घटनास्थल पनि काठमाडौं नै भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम आएको जुन प्रतिवेदन थियो, त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने जिम्मा पनि परिसर काठमाडौंको थियो । यसको जुरिडिक्सनले हामीलाई नै क्षेत्राधिकार दिएको छ ।

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार काठमाडौं रहेकाले यो मुद्दाको उठान गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ पर्ने सन्दर्भका सबै जिम्मेवारी परिसर काठमाडौंकै थियो ।

जब मलाई पत्र प्राप्त भयो, त्यसपश्चात् हामीले सुरक्षा योजना बनायौं । यसमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुसहित काठमाडौं परिसरबाट अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटिएका थिए ।

कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात तयार पारेका थियौं । नियन्त्रणमा लिने क्रममा बाटोमा हुनसक्ने अवरोध, नारा–जुलुस, विरोध जस्ता विषयको विश्लेषण गरेका थियौं ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर पर्याप्त मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्‍यौं । जबकि, कुनै अप्रिय घटना नहोस्, सुरक्षित रूपमा ल्याउन सकियोस् । यो सबै योजना हामीले बनायौं । यही योजनाअनुसार उहाँलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउन सक्यौं ।

पक्राउपछिको अवस्थामा पनि अहिले दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । तपाईं आफैं पनि फिल्डमा उत्रिएर प्रहरीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक हुन नदिन प्रहरी सक्षम छ ?

हामीले सुरक्षा चुनौतीबारे राम्रोसँग विश्लेषण गरेका छौं । कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ । अहिले अनुसन्धानको काममा जे भइरहेको छ, नियम, कानुनअनुसार नै भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रियालाई अवरोधमा ल्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि अथवा ध्वंशात्मक तथा उच्छृंखल गतिविधि नहोस् भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार ब्रिफिङ गरेका छौं ।

शान्तपूर्वक आफ्नो भनाइ राख्न पाउने, तोकिएको स्थानमा कुनै कार्यक्रम गर्न पाउने अथवा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्न पाउने नियम संगत विषय हुन् ।

तर, कुनै सरकारी, निजी सम्पत्ति तोडफोड, अवरोध तथा सार्वजनिक यातायात अवरोध गर्ने खालका अवाञ्छित गतिविधिहरू नहोस् भन्ने सन्दर्शमा हामी सचेत छौं ।

कानुन विपरीतका गतिविधि रोक्न तपाईंहरू सफल हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म हामीले आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन दिएका छैनौं । केही छिटपुट घटना भए पनि त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेका छौं । मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिए मुद्दा पनि चलाउँछौं ।

अहिलेसम्म कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन दिएका छैनौं । यसलाई रोक्न हामी सफल छौं ।

जेनजी आन्दोलनपछि तपाईं काठमाडौंको प्रमुख भएर आउनुभयो । त्यतिबेला सुरक्षा चुनौती उच्च थियो । अहिले भीआईपी पक्राउ पर्न थालेपछि फेरि सुरक्षा चुनौती थपिएको हो ?

अहिलेको युगमा आम नागरिक, राजनीतिक दल, सरोकार वाला निकाय तथा हामी पनि सभ्य र शिष्ट हुनु जरुरी छ ।

आफ्ना असन्तुष्टिहरू, मतभेदका कुरा, आफ्ना माग शान्तिपूर्वक राख्दा पनि त्यसको सुनुवाइ र सम्बोधन हुन्छ । यो हाम्रो समाजको सभ्यता हो ।

सडकमा आएर आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, सार्वजनिक सेवामा अवरोध गर्ने, विद्यार्थी अथवा कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँडडुल गर्न अवरोध गर्ने गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थपिन्छ ।

अन्त्यमा, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको एउटा कमान्डरको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उच्छृंखल गतिविधिले शान्ति सुरक्षामा चुनौती ल्याउँछ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्ना माग शान्तिपूर्वक, तथ्यसहित र सिलसिलेवार रूपमा सम्बन्धित निकायमा राख्न आग्रह गर्छु । त्यसो भयो भने हामी एउटा उत्कृष्ट समाजको उदाहरण दिन सफल हुनेछौं ।

युवा पुस्ता अथवा हामी सबैले खोजेको कुनै पनि ध्वंशात्मकलगायत उच्छृंखल क्रियाकलाप होइन, आपसी एकता, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण नै हो । यसलाई कायम राखेर अगाडि बढ्यौं भने सबैको भविष्य उज्वल हुनेछ ।

तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाई्ं/अनलाइनखबर

सम्बन्धित खबर

निजी र सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्याबाट विपन्नको उपचार नि:शुल्क

निजी र सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्याबाट विपन्नको उपचार नि:शुल्क
अस्पतालको भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारको गाडी नगरपालिकाको नियन्त्रणमा

अस्पतालको भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारको गाडी नगरपालिकाको नियन्त्रणमा
देशभरिका अस्पतालको सर्वेक्षण गरिँदै   

देशभरिका अस्पतालको सर्वेक्षण गरिँदै   
नगरपालिकाले चलाएको अस्पतालमा सुदूरपश्चिम सरकारले समिति बनाएपछि विवाद

नगरपालिकाले चलाएको अस्पतालमा सुदूरपश्चिम सरकारले समिति बनाएपछि विवाद
सिरहा-२ : सधैँका चुनावमा व्यवस्थित विद्यालय र अस्पताल माग्ने एक दलित बस्ती

सिरहा-२ : सधैँका चुनावमा व्यवस्थित विद्यालय र अस्पताल माग्ने एक दलित बस्ती
अस्पतालको मुटु नर्स : जिम्मेवारी धेरै, चर्चा कम

अस्पतालको मुटु नर्स : जिम्मेवारी धेरै, चर्चा कम

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories
संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories

