अब शुक्रबार सेयर बजार खुल्ने, आइतबार बन्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आइतबार सबै सरकारी कार्यालयलाई विदा दिने निर्णय गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शुक्रबार नियमित कारोबार खुलाउने भएको छ।
- २०७९ जेठ १ देखि शनिबार र आइतबार विदा हुँदा नेप्सेले शुक्रबार पनि बजार सञ्चालन गरेको थियो।
- हाल शुक्रबार र शनिबार बजार बन्द रहँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले बजार सातामा पाँच दिन खुल्नेछ।
२२ चैत, काठमाडौं । अब सेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्ने भएको छ । सरकारले आइतबार सबै सरकारी कार्यालयलाई बिदा दिने निर्णय गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्सेले) शुक्रबार नियमित कारोबार खुलाउने भएको हो ।
‘सरकारले बिदा दिएपछि आइतबार बजार बन्द नै हुन्छ, तर शुक्रबार बजार खोलिनेछ,’ नेप्सेका एक सञ्चालकले भने,‘विगतमा पनि शुक्रबार बजार खोलेर आइतबार बन्द गरिएको उदाहरण छ । शुक्रबार खोल्न कुनै समस्या छैन, प्रक्रिया पूरा गर्दा मात्र हुन्छ ।’
यसअघि २०७९ जेठ १ देखि सरकारले शनिबार र आइतबार सरकारी संस्थालाई विदा घोषणा गरेपछि नेप्सेले शुक्रबार पनि बजार सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिबेला शनिबार र आइतबार बजार बन्द गरी सातामा ५ दिन नै सञ्चालन भएको थियो ।
यसपटक पनि बजार ५ दिन नै खुल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हाल शुक्रबार र शनिबार बजार बन्द रहँदै आएको छ । आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आइतबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
