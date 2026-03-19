२२ चैत, काठमाडौं । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ मा आगलागी भएको छ ।
आइतबार साँझ गाउँपालिका–६ स्थित सुङ्गुरे भन्ने गाउँ नजिकैको आगलागी भएको हो ।
नेवार खोरिया, सानीपोखरी, ठूलीपोखरी डाँडा आसपासमा पनि आगजनी भएको हो ।
वडाध्यक्ष रविन श्रेष्ठका अनुसार, आगलागी फैलंदै गएको छ ।
‘आगलागी फैलंदै गएको छ । हावाहुरी नचलेको खण्डमा त केही नहोला, चल्यो भने गाउँमा पनि पुग्नसक्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
