आगलागीबाट तीन घर जलेर नष्ट

News Summary
- हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–६ अण्डिपट्टीमा विद्युत सर्ट भएर सुरु भएको आगलागीले तीन घर जलेर नष्ट भएका छन्।
- आगलागीबाट करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
- स्थानीयवासी, प्रहरी र नगरपालिकाको बारुन यन्त्रले आगो निभाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खुलाएको छ।
९ चैत्र, राजविराज (सप्तरी) । यहाँको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–६ अण्डिपट्टीमा आज आगलागी हुँदा तीन घर जलेर नष्ट भएको छ ।
स्थानीय किसुनदेव मण्डलको घरमा विद्युट सर्ट भई सुरु भएको आगलागीले तीन घर नष्ट भउको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीयवासी, प्रहरी र नगरपालिकाको बारुन यन्त्रले आगो निभाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
Advertisment
