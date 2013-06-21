ओखलढुङ्गामा निजी घरमा आगलागी हुँदा २० लाख बराबरको क्षति

शनिबार दिउँसो साढे १ बजे स्थानीय पहलमान श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा २० लाख बराबर क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते १७:१६

३० फागुन, ओखलढुङ्गा ।  सिद्धिचरण नगरपालिका–९ गहतेको एक घरमा आगलागी हुँदा २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । शनिबार दिउँसो साढे १ बजे स्थानीय पहलमान श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा २० लाख बराबर क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

श्रेष्ठको घरसँगै जोडिएको पालीबाट अचानक सुरु भएको आगलागीले ढुङ्गा–माटोले बनेको तीन तले घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । आगलागीको खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।

सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा दिउँसो ४ बजे आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । यद्यपि आगलागीबाट घर र घरभित्र रहेका सुनचाँदीका गहना, लत्ताकपडा, अन्नपात र भाँडाकुँडामा क्षति पुगेको छ ।

आगलागी ओखलढुङ्गा
