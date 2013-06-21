+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता फलदायी बनेको र अमेरिकी आक्रमण पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
  • ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा \'मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानको सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी\' भएको उल्लेख गरे।
  • इरानको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्ले फारसको खाडीका सञ्चार लाइनहरूमा माइन बिछ्याउने चेतावनी दिएको छ र होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न ट्रम्पले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।

९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगत दुई दिनमा अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता फलदायी बनेको र इरानविरुद्ध हुने अमेरिकी आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानको सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार इरानको ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने सबै अमेरिकी आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय भएको छ ।

यसअघि, इरानको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्ले इरानी तट वा टापुहरूमा आक्रमण गर्ने कुनै पनि प्रयासले ‘फारसको खाडीका सबै सञ्चार लाइनहरूमा माइन (विस्फोटक पदार्थ) बिछ्याइनेछ’ भनेको थियो ।

इरानलाई होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।

ट्रम्पको यो घोषणालाई विश्व बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । बीबीसीका अनुसार, कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल करिब ९६ डलर पुगेको छ। यसअघि २ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको एफटीएसई १०० सूचकांक अहिले ०.५ प्रतिशतले बढेको छ।

ग्यासको मूल्य १५९ पेन्स प्रति थर्मबाट घटेर करिब १३९ पेन्समा झरेको छ।

यसअघि ५.१२१ प्रतिशत पुगेको बेलायतको १० वर्षे सरकारी बन्डको प्रतिफल (यिल्ड) अहिले घटेर ४.८९ प्रतिशतमा झरेको छ – जुन आज दिनको सुरुवातभन्दा पनि कम हो।

ट्रम्पको सन्देश ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु भएयताकै उनको सबैभन्दा मेलमिलापपूर्ण सन्देश रहेको विश्लेषण भएको छ ।

‘ट्रुथसोसल’ मा सबै ठूला अक्षरहरूमा गरिएको एउटा पोस्टमा उनले भनेका छन्, ‘म यो जानकारी गराउन पाउँदा खुसी छु कि संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान देशबीच विगत दुई दिनमा मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानका सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी भएको छ।’

उनले अगाडि थपेका छन्, ‘यी गहन, विस्तृत र रचनात्मक कुराकानीहरूको आशय र स्वरको आधारमा, जुन हप्ताभरि जारी रहनेछ, मैले युद्ध विभागलाई इरानी ऊर्जा केन्द्रहरू र ऊर्जा पूर्वाधारहरूविरुद्ध हुने कुनै पनि र सबै सैन्य आक्रमणहरू पाँच दिनको अवधिका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छु, जुन चलिरहेको बैठक र छलफलहरूको सफलतामा निर्भर हुनेछ। यस विषयमा तपाईंहरूको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको नयाँ ४८ घण्टे अल्टिमेटम

होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको नयाँ ४८ घण्टे अल्टिमेटम
ट्रम्पको दाबी- इरान युद्धमा लक्ष्यको नजिक छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ

ट्रम्पको दाबी- इरान युद्धमा लक्ष्यको नजिक छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ
इरान युद्ध नयाँ चरणमा, थप अमेरिकी सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको तयारी

इरान युद्ध नयाँ चरणमा, थप अमेरिकी सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको तयारी
ट्रम्प भन्छन्- होर्मुज स्ट्रेट हामी प्रयोग गर्दैनौँ, प्रयोग गर्नेहरूकै जिम्मा लाउनेबारे सोच्दैछु

ट्रम्प भन्छन्- होर्मुज स्ट्रेट हामी प्रयोग गर्दैनौँ, प्रयोग गर्नेहरूकै जिम्मा लाउनेबारे सोच्दैछु
को हुन् जो केन्ट ? ट्रम्पसँग असहमति देखाउँदै किन दिए राजीनामा ?

को हुन् जो केन्ट ? ट्रम्पसँग असहमति देखाउँदै किन दिए राजीनामा ?
इरानसँगको युद्धलाई लिएर ट्रम्पका उच्च सहयोगीले दिए राजीनामा

इरानसँगको युद्धलाई लिएर ट्रम्पका उच्च सहयोगीले दिए राजीनामा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित