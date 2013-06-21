इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता फलदायी बनेको र अमेरिकी आक्रमण पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय भएको बताए।
- ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा 'मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानको सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी' भएको उल्लेख गर्नुभयो।
- इरानको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्ले फारसको खाडीका सञ्चार लाइनहरूमा माइन बिछ्याउने चेतावनी दिएको छ र होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।
९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगत दुई दिनमा अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता फलदायी बनेको र इरानविरुद्ध हुने अमेरिकी आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानको सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
ट्रम्पका अनुसार इरानको ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने सबै अमेरिकी आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि रोक्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि, इरानको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्ले इरानी तट वा टापुहरूमा आक्रमण गर्ने कुनै पनि प्रयासले ‘फारसको खाडीका सबै सञ्चार लाइनहरूमा माइन (विस्फोटक पदार्थ) बिछ्याइनेछ’ भनेको थियो ।
इरानलाई होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।
ट्रम्पको यो घोषणालाई विश्व बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । बीबीसीका अनुसार, कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल करिब ९६ डलर पुगेको छ। यसअघि २ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको एफटीएसई १०० सूचकांक अहिले ०.५ प्रतिशतले बढेको छ।
ग्यासको मूल्य १५९ पेन्स प्रति थर्मबाट घटेर करिब १३९ पेन्समा झरेको छ।
यसअघि ५.१२१ प्रतिशत पुगेको बेलायतको १० वर्षे सरकारी बन्डको प्रतिफल (यिल्ड) अहिले घटेर ४.८९ प्रतिशतमा झरेको छ – जुन आज दिनको सुरुवातभन्दा पनि कम हो।
ट्रम्पको सन्देश ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु भएयताकै उनको सबैभन्दा मेलमिलापपूर्ण सन्देश रहेको विश्लेषण भएको छ ।
‘ट्रुथसोसल’ मा सबै ठूला अक्षरहरूमा गरिएको एउटा पोस्टमा उनले भनेका छन्, ‘म यो जानकारी गराउन पाउँदा खुसी छु कि संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान देशबीच विगत दुई दिनमा मध्यपूर्वमा हाम्रा शत्रुताहरूको पूर्ण र समग्र समाधानका सम्बन्धमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी भएको छ।’
उनले अगाडि थपेका छन्, ‘यी गहन, विस्तृत र रचनात्मक कुराकानीहरूको आशय र स्वरको आधारमा, जुन हप्ताभरि जारी रहनेछ, मैले युद्ध विभागलाई इरानी ऊर्जा केन्द्रहरू र ऊर्जा पूर्वाधारहरूविरुद्ध हुने कुनै पनि र सबै सैन्य आक्रमणहरू पाँच दिनको अवधिका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छु, जुन चलिरहेको बैठक र छलफलहरूको सफलतामा निर्भर हुनेछ। यस विषयमा तपाईंहरूको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ।’
