खडक नगरपालिकाले गर्‍यो कृषि मिटर महसुल भुक्तानी स्थगित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:२९

  • सप्तरीको खडक नगरपालिकाले बजेट अभावका कारण कृषकहरूको कृषि मिटर विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित गरेको छ।
  • नगरपालिकाले ३ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार अनुदान बजेट अपर्याप्त भएपछि भुक्तानी स्थगित गरिएको जनाएको छ।
  • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनपछि पुनः सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिने बताए।

९ चैत, सप्तरी । सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई राहत स्वरूप निःशुल्क तिर्दै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित गरेको छ।

नगरपालिकाले विगतदेखि कृषकहरूलाई खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि मिटरको महसुल निःशुल्क तिर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको कारण देखाउँदै उक्त सुविधा स्थगित गरिएको जनाएको छ।

३ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार अनुदान बजेट अपर्याप्त भएपछि सोही मितिदेखि लागु हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भुक्तानी स्थगित गरिएको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार, बजेट अभावका कारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।

उनले आगामी दिनमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन भएपछि पुनः सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिने जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयले स्थानीय कृषकहरू प्रभावित हुने भएका छन् । कृषकहरूले भने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।

ग्लोबल मनी विकमा नबिल बैंकद्वारा ११ हजार बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान

मनुले आलेलाई सम्झाए ‘च्याट हिस्ट्री’

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन भदौमा बोलाउने तयारी

नेपाली मूलका नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै डेस्क सञ्चालन

निजी क्षेत्रको एकताका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल

लुम्बिनी-बुटवल-देवदह-भैरहवामा धम्मयात्रा हुँदै

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

