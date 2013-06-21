ग्लोबल मनी विकमा नबिल बैंकद्वारा ११ हजार बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नबिल बैंकले मार्च १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन गरेको 'ग्लोबल मनी विक' अभियानअन्तर्गत सात वटै प्रदेशका ११ हजार ८७ विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको छ।
  • बैंकले अभियानमार्फत बचत, लगानी, डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय ठगीसम्बन्धी विषयमा विद्यार्थी तथा युवालाई अभिमुखीकरण गरेको छ।
  • वित्तीय साक्षरता अभियानलाई थप फराकिलो बनाउन बैंकले विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ।

९ चैत, काठमाडौं । नबिल बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक’ अभियानअन्तर्गत ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको छ । यही मार्च १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन भएको अभियानमार्फत सात वटै प्रदेशका ११ हजार ८७ विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा प्रत्येक वर्ष मनाइने ग्लोबल मनी विक यस वर्ष ‘स्मार्ट मनी टक्स’ नारासहित मनाइएको हो । जसअन्तर्गत बैंकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बचत, लगानी, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय ठगीलगायत विषयमा विद्यार्थी तथा युवालाई अभिमुखीकरण गराएको हो ।

विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशका दुई हजार ६४, मधेश प्रदेशका एक हजार ३८१, बागमती प्रदेशका दुई हजार ६०८, गण्डकी प्रदेशका एक हजार २७८, लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार ३३८, कर्णाली प्रदेशका एक हजार ५०४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९१४ विद्यार्थी लाभान्वित भएको बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय साक्षरता अभियानलाई थप फराकिलो बनाउँदै बैंकले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण पनि गर्दै आएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
नबिल बैंक
अध्यक्ष चौधरीले गरे नबिल स्वच्छ खानेपानी अभियानको डिजिटल उद्घाटन

बचत तथा लगानीका विषय सिकाउँदै नबिल बैंक

नबिल बैंकले जनकपुरको मानव सेवा आश्रमलाई दियो अटो

कमलादी नबिल हाउसमा नबिल बैंकको डिजिटल लाउन्ज सेवा सुरु

खुद ब्याज आम्दानी सुध्रिँदा सर्वाधिक नाफा गर्ने शीर्ष स्थानमा नबिल बैंक

सुरक्षाका कारण गाउँ-गाउँ पुगेका बैंक शाखा फिर्ता हुने जोखिम बढ्यो

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

