+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन भदौमा बोलाउने तयारी

 नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन भदौमा बोलाउने गरी तयारी गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले भदौमा १५ औं महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ।
  • सभापति गगन थापा चुनावपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछन् र उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको छ।
  • पार्टीले बीपी जन्मजयन्तीमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने र क्रियाशील सदस्यताको काम सकेर तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन भदौमा बोलाउने गरी तयारी गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको मंगलबार बस्ने बैठकमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने नेताहरुले जानकारी गराएका छन् ।

सभापति गगन थापा चुनावपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति थापाको राजीनामा अस्विकृत गरेको थियो ।

सभापति थापाले अध्यक्षता गर्ने मंगलबारको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी गराए ।

उनी भन्छन्,‘भदौमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका आउँछ । वर्खा अघि क्रियाशील सदस्यताको काम सकेर तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्छौं ।’ बीपी जन्मजयन्ती (भदौ २४) मा महाधिवेशन उद्धघाट्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी भएको ती नेताले जानकारी गराए ।

नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि पुसको कार्यतालिका ल्याइए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । नियमित महाधिवेशन नभएसँगै विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो । पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा.शेखर कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा देखिएका थिए-छन् ।

क्रियाशील सदस्यता सम्पूर्ण खारेज गरेर नयाँ सुरु गर्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘क्रियाशील सदस्यता सबै खारेज गरेर नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने दबाब पनि छ । अर्कोतर्फ, क्रियाशील सदस्यतताको काम धेरै ठाउँमा सकिएको छ । यी दुबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सदस्यताका बारेमा निर्णय लिन्छौं ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

आफ्नै उम्मेदवारसँग लड्यो कांग्रेस

१५औं महाधिवेशन मितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले डाक्यो बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, निर्वाचनको समीक्षा हुने

चुनावमा दोस्रो भयौं, तर नीति र सिद्धान्तले जितेको छ : महामन्त्री पौडेल

कांग्रेसलाई फेरि पहिलो शक्ति बनाउनेगरी लाग्नुपर्छ : सहमहामन्त्री संग्रौला

गगनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित