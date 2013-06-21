१५औं महाधिवेशन मितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले डाक्यो बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि बस्दैछ । बैठक भोलि दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति तय गर्नेबारे छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भोलिको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशन मिति तोक्न सक्नेछ ।’
यसअघि शुक्रबार र आइतबार दुई दिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयबारे समीक्षा गरेको थियो । त्यस्तै पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी उक्त प्रतिवेदनलाई दस्तावेजको रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार र आइतबार बसेको बैठक उपसभापति शर्माको नेतृत्वमा बसेको थियो ।
बैठकले सभापति गगन कुमार थापाले पेश गरेको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
यसअघिको बैठकमा सहभागी नभएका सभापति थापा भोलिको बैठकमा भने सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4