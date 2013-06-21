१५औं महाधिवेशन मितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले डाक्यो बैठक

बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति तय गर्नेबारे छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १५:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि दिउँसो १ बजे सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए।
  • बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति तय गर्नेबारे छलफल हुने एक पदाधिकारीले बताए।
  • शुक्रबार र आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजय समीक्षा गरी सभापति गगन कुमार थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि बस्दैछ । बैठक भोलि दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति तय गर्नेबारे छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भोलिको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशन मिति तोक्न सक्नेछ ।’

यसअघि शुक्रबार र आइतबार दुई दिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयबारे समीक्षा गरेको थियो । त्यस्तै पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी उक्त प्रतिवेदनलाई दस्तावेजको रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रबार र आइतबार बसेको ‍बैठक उपसभापति शर्माको नेतृत्वमा बसेको थियो ।

बैठकले सभापति गगन कुमार थापाले पेश गरेको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

यसअघिको बैठकमा सहभागी नभएका सभापति थापा भोलिको बैठकमा भने सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, निर्वाचनको समीक्षा हुने

चुनावमा दोस्रो भयौं, तर नीति र सिद्धान्तले जितेको छ : महामन्त्री पौडेल

कांग्रेसलाई फेरि पहिलो शक्ति बनाउनेगरी लाग्नुपर्छ : सहमहामन्त्री संग्रौला

गगनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्ने

कांग्रेस बैठकमा प्रस्ताव : भोट हाल्न नजाने, चुपचाप बस्ने नेतालाई सम्मान गरौँ

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

