चुनावमा दोस्रो भयौं, तर नीति र सिद्धान्तले जितेको छ : महामन्त्री पौडेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते २१:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा सिट संख्यामा पार्टी दोस्रो भए पनि नीति र सिद्धान्त विजयी भएको बताए।
  • पौडेलले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्नुपर्ने र यसलाई संगठन पुनर्गठनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
  • उनले नेपाली मतदाताले प्रजातान्त्रिक उदारता रोजेको र मुलुक सामाजिक न्याय, कानुनको शासन र उदार अर्थतन्त्रको कांग्रेसी मार्गमा हिँड्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गरे।

८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा सिट संख्याको आधारमा आफ्नो पार्टी दोस्रो भए पनि नीति र सिद्धान्त भने विजयी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘सिट संख्यामा हामी दोस्रो भयौँ होला, तर हाम्रा नीति र सिद्धान्त विजयी भएका छन्,’ बैठकमा पौडेलले भने, ‘नेपालमा एक प्रकारको ’आयामिक परिवर्तन’ भएको छ, जसले समृद्धिको फराकिलो बाटो खोल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

यो निर्वाचनको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको नेपाली मतदाताले ’प्रजातान्त्रिक उदारता’ लाई रोज्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रा कम्युनिष्ट मित्रहरूले विगतमा प्रणाली जोगाउन हामीसँग सहकार्य गरे पनि जनमतले अब मुलुक सामाजिक न्याय, कानुनको शासन र उदार अर्थतन्त्रको ’कांग्रेसी मार्ग’ मा हिँड्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ पौडेलले भने ।

साथै, सभापति गगन थापाको राजीनामा उपयुक्त विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । उनले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सभापतिको राजीनामा अस्वीकृत प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताए ।

‘यो राजीनामा अस्वीकृत गरिनु केवल एउटा प्राविधिक निर्णय मात्र होइन, बरु ’सामूहिक नेतृत्व’ र ’एकता’ प्रतिको हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो । प्रतिकूलताका बीच पनि नयाँ नेतृत्वकै ऊर्जाका कारण पार्टी यो सम्मानजनक अवस्थामा छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्यथा इतिहासको गर्तमा हराउने जोखिम थियो। अत: यसलाई निराशाको रूपमा होइन, संगठन पुनर्गठनको अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ ।’

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसलाई फेरि पहिलो शक्ति बनाउनेगरी लाग्नुपर्छ : सहमहामन्त्री संग्रौला

गगनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्ने

कांग्रेस बैठकमा प्रस्ताव : भोट हाल्न नजाने, चुपचाप बस्ने नेतालाई सम्मान गरौँ

कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो

परिवर्तित परिस्थितिमा नेविसंघको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

