+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परिवर्तित परिस्थितिमा नेविसंघको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १२:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा नेविसंघको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
  • नेविसंघका आस्थावान कार्यकर्ताहरुले सिनेट बैठकको नाममा अवैधानिक गतिविधि भएको आरोप लगाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
  • महामन्त्री घिमिरेले नेविसंघको ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले कम आँक्न नसक्ने र पार्टीसँगको आवद्धता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबाट नयाँ दलहरुको उदय भएको सन्दर्भमा नेविसंघको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा नेविसंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै महामन्त्री घिमिरेले सो कुरा बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय नेविसंघका गतिविधिहरुलाई पार्टीले सुक्ष्म रुपमा नियालिरहेको पनि बताए ।

आइतबार बिहान नेविसंघ आस्थावान कार्यकर्ताहरुको एक टोलीले सिनेट बैठकको नाममा अवैधानिक गतिविधि तथा वर्तमान नेतृत्वद्वारा सञ्चालित घटनाले संगठन र पार्टी दुवैको गरिमामा आँच पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

गत शुक्रबार दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको नेविसंघको सिनेट बैठकले संगठन कार्यगत स्वायत्ततामा जाने निर्णय गरेको थियो । साथै आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । ती निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै नेविसंघको अर्को पक्षले पार्टी महामन्त्री घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि कम आँक्न नसक्ने बताए ।

वि.सं. २०२७ सालमा पञ्चायती कालरात्रि विरुद्ध विद्यार्थीलाई संगठित गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन र प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना गर्न नेविसंघको स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले कतिपय सन्दर्भमा पार्टी भन्दा पनि बढी यसले कुर्बानी र बलिदान गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कुनै पनि दलको भ्रातृ संस्था रहने वा नरहने भन्नेकुरा पार्टीकै अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर संस्थाको हकमा पार्टीले दिएको आवद्धता, पार्टीको सन्तान जस्तै हो । नेपालको इतिहासबाटै नेपाल विद्यार्थी संघलाई अलग राखिदिने हो भने नेपालको इतिहास नै अधुरो र अपुरो हुन जान्छ । यसको ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले पनि विस्मृतिमा धकेल्न सक्दैन ।’

नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायतका अन्य भ्रातृ संस्थाहरुका विषयमा पनि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
गुरुराज घिमिरे नेपाली कांग्रेस नेविसंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसका दुवै महामन्त्री रास्वपाका उम्मेदवारसँग पराजित

मोरङ-४ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे १० हजार मतले पछाडि, रास्वपाका राजवंशीको अग्रता

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन वैशाखमा गर्नु व्यवहारिक छैन : महामन्त्री घिमिरे

शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चयन भए घिमिरे र पौडेल

विशेष महाधिवेशन रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवार नेतृत्व हुन्छ : गुरूराज घिमिरे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित