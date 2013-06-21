अन्तर्घात :

आफ्नै उम्मेदवारसँग लड्यो कांग्रेस

अन्तर्घातकै कारण २० क्षेत्र गुमाउनु परेको पार्टीको निष्कर्ष

आन्तरिक कारणले पाँचदेखि तीन हजारभन्दा कम मतले पार्टीका उम्मेदवार पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ- देवराज चालिसे, प्रवक्ता

केशव सावद केशव सावद
२०८२ चैत ९ गते २०:१८

  • नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ क्षेत्रमा मात्र जित निकाल्दा पार्टीको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर नतिजा आएको छ।
  • कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले २०/२१ निर्वाचन क्षेत्रमा हारको मुख्य जिम्मेवारी देखाएको छ।
  • निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार कांग्रेस पाँच हजारभन्दा कम मतान्तरले कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती, कर्णाली, गण्डकी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका २० क्षेत्रहरूमा पराजित भएको छ।

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय वाह्य प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी आन्तरिक किचलोका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण लामो राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेसको साख दिन–प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ।

कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको इतिहास लामै भए पनि पछिल्लो समय यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ राजनीतिक बहसभन्दा बढी गुटगत शक्ति प्रदर्शनमा परिणत भएको देखिन्छ ।

आवधिक निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले अघि सारेका आधिकारिक उम्मेदवारविरूद्ध असन्तुष्ट नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेदेखि निर्वाचनमा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेसमा बढ्दै गएको छ ।

जसको प्रत्यक्ष असर २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भएको छ । १६५ स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गरेको कांग्रेसले मात्र १८ क्षेत्रमा मात्रै जित निकालेको छ ।

जुन कांग्रेसको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर नतिजा हो । अहिलेको नतिजा आउनुमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र निवर्तमान संस्थापन पक्षले एक–अर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षाका लागि दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण २१ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले पराजय भोगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा भएको समीक्षाबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले पाँच हजारभन्दा कम मतान्तरले हारिएका क्षेत्रहरूमा मुख्यतः आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेको देखिएको बताए ।

‘पाँचदेखि तीन हजारभन्दा कम मतले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कारणले पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ प्रवक्ता चालिसेले आइतबार भनेका थिए, ‘ती सिट संख्याहरू २०/२१ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् ।’

चालिसेको भनाइपछि अनलाइनखबरले निर्वाचन परिणाम केलाउँदा कांग्रेस १६५ मध्ये २० निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पाँच हजारभन्दा कम मतले पराजित भएको पाइएको छ ।

कांग्रेस कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच–पाँच, बागमती र कर्णालीका तीन–तीन, गण्डकीका दुई, मधेश र लुम्बिनीका एक–एक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा कम मतले पराजित भएको हो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार कांग्रेस कोशी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने ताप्लेजुङ, संखुवासभा, धनकुटा, खोटाङ र ओखलढुंगामा पाँच हजारभन्दा कम मतले पराजित भएको देखिएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बझाङ, बैतडी, अछाम–२ र कैलाली–१ मा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरू पाँच हजारभन्दा कम मतान्तरले हारेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशका सिन्धुली–१, नुवाकोट–१ र सिन्धुपाल्चोक–२, गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा–२ र बागलुङ–२, कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, दैलेख–२ र रुकुम पश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी–२ र मधेश प्रदेशको धनुषा–१ मा कांग्रेस पाँच हजारभन्दा कम मतले हारेको छ ।

ताप्लेजुङमा कांग्रेस उम्मेदवार गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बू नेकपा एमालेका क्षितिज थेबेसँग दुई हजार २५१ मतले हारेका छन् ।

थेबे १३ हजार ९६२ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुँदा लिम्बू ११ हजार ७११ मत पाएर दोस्रो भएका थिए ।

संखुवासभामा कांग्रेस उम्मेदवार दिपनकुमार श्रेष्ठ एमालेका उम्मेदवार अर्जुनकुमार कार्कीसँग दुई हजार ३६५ मतले पछि परेका छन् । कार्की १५ हजार ६३६ मतसहित विजयी हुँदा तेस्रो भएका श्रेष्ठले १३ हजार २७१ मत ल्याएका थिए ।

कांग्रेसले धनकुटामा उठाएका उम्मेदवार दिनेश राई एमालेका राजेन्द्रकुमार राईसँग तीन हजार ८७५ मतले पराजित भएका छन् । एमाले १८ हजार १३२ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसको पक्षमा १४ हजार २५७ मत खसेको थियो ।

खोटाङमा कांग्रेस उम्मेदवार वीरकाजी राई श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार आरेन राईसँग चार हजार ६५५ मतले पछि परे । आरेन १६ हजार ६१२ मतसहित सांसदमा चयन हुँदा वीरकाजी ११ हजार ९५७ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।

ओखलढुंगामा कांग्रेस उम्मेदवार कुमार लुइटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विश्वराज पोखरेलसँग मात्र पाँच मतले पराजित भएका छन् । रास्वपाका पोखरेल १३ हजार ९५३ मतका साथ विजयी हुँदा लुइटेलले १३ हजार ९४८ मत प्राप्त गरेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मधेश प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले धनुषा–१ मा मात्रै पाँच हजार भन्दा कम मतले हारेको देखिन्छ । यहाँ कांग्रेस उम्मेदवार रामपल्टन साह ९२८ मतले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मातृकाप्रसाद यादवसँग पराजित भएका छन् । यादवले १० हजार ४३० र साहले नौ हजार ५०२ मत पाएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा पर्ने सिन्धुली–१ मा कांग्रेस नेता उज्ज्वलप्रसाद बराल रास्वपाका धनेन्द्र कार्कीसँग एक हजार ८९ मतले पराजित भएका छन् । कार्की १६ हजार ६५९ मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा १५ हजार ५७० मतका साथ बराल तेस्रो भएका छन् ।

नुवाकोट–१ मा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत चार हजार १२ मतले पछि परेका छन् । रास्वपाका विक्रम तिमिल्सिना २२ हजार ६०९ मतसहित विजयी हुँदा महतले १८ हजार ५९७ मत पाएका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक–२ मा कांग्रेस उम्मेदवार वंशलाल तामाङ साढे दुई हजार मतले पराजित हुन पुगेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलाल २१ हजार ६९९ सहित निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका तामाङले १९ हजार १४६ मत पाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने स्याङ्जा–२ मा कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल रास्वपाका झविलाल डुम्रेसँग साढे चार हजार मतले पछि परेका देखिन्छन् । आयोगका अनुसार २५ हजार ३५४ मत ल्याएर डुम्रे विजयी हुँदा मल्लको पक्षमा २० हजार ८४० पाएका थिए ।

कांग्रेस पाँच हजारभन्दा कम मतले पराजित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा बागलुङ–२ पनि पर्दछ । यहाँ कांग्रेसका टेकराज पौडेल ७७९ मतले मात्रै पराजित भएका छन् । विजयी रास्वपा उम्मेदवार सोम शर्माले १२ हजार ६४७ र दोस्रो भएका पौडेलले ११ हजार ८६८ मत पाएका थिए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गुल्मी–२ मा कांग्रेसका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ पनि पाँच हजारभन्दा कम मतले पराजित भएका छन् । उनी रास्वपाका गोविन्द पन्थीसँग दुई हजार ५३३ मतले हारेका हुन् । यहाँ पन्थी १६ हजार ९६७ मतसहित विजयी हुँदा श्रेष्ठ १४ हजार ४३४ मत पाएर तेस्रो भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढा तीन हजार ८५५ मतले पराजित भएका छन् । डोल्पाबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धनबहादुर बुढा छ हजार ८०२ मत ल्याएर विजयी हुँदा सहमहामन्त्री बुढा दुई हजार ९४७ मत पाएर तेस्रो भए । धनबहादुर र कर्णबहादुर सहोदर दाइभाइ हुन् ।

दैलेख–२ मा कांग्रेस उम्मेदवार दिक्पालकुमार शाही एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलसँग चार हजार ३३७ मतले हारेका छन् । १३ हजार ८८९ मतसहित पोखरेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा उपविजेता बनेका शाहीले नौ हजार ५५२ मत पाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशकै रुकुम पश्चिममा कांग्रेस उम्मेदवार राजु केसी झन्डै पाँच हजार मतले पराजित भएका छन् । यहाँ विजेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गोपाल शर्मा २१ हजार ६०९ मत ल्याएर विजयी हुँदा केसीको पक्षमा १६ हजार ६६१ मत आएको आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा कांग्रेस धर्मानन्द जोशी एमालेका गणेशसिंह ठगुन्नासँग तीन हजार ६५ मतले पछि परे । ठगुन्ना १८ हजार ८९१ मत ल्याएर सांसद चुनिँदा जोशीले १५ हजार ८३६ मत पाएका छन् ।

बैतडीमा कांग्रेस उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्द दुई हजार ९४० मतले हारेका छन् । रास्वपा हरिमोहन भण्डारी २२ हजार १३४ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनले १८ हजार १९४ मत पाएका थिए ।

यस्तै बझाङमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ दुई हजार २३९ मतले पछि परे । एमालेका ऐनसिंह महर १८ हजार ५४३ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा रसाइलीको पक्षमा १६ हजार ३०४ मत आएको थियो ।

अछाम–२ एमालेका यज्ञबहादुर बोगटीले कांग्रेस उम्मेदवार पुष्पबहादुर शाहलाई मात्र ४७२ मतले पराजित गरेका छन् । यहाँ विजयी बोगटीले नौ हजार ५१८ र शाहले नौ हजार ४६ मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार कैलाली–१ मा कांग्रेस उम्मेदवार जनकराज चौधरी चार हजार ९५९ मतले हारेका छन् । यहाँ रास्वपाका कोमल ज्ञवाली १७ हजार ८२६ मतसहित विजयी हुँदा चौधरीले १२ हजार ८६७ मत ल्याएका छन् ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
'निजामती ऐनमा बर्खास्तीको व्यवस्था गरौं'

‘निजामती ऐनमा बर्खास्तीको व्यवस्था गरौं’
'सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ'

‘सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’
ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो

ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
परिचय नै नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले कसरी गर्छ कारबाही ?

परिचय नै नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले कसरी गर्छ कारबाही ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

