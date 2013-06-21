पूर्वाञ्चल क्याफेकाे आगलागी नियन्त्रणमा

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको इटहरीस्थित पूर्वाञ्चल बेकरी क्याफेमा बिहान करिब १० बजेदेखि सुरु भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ।
  • आगलागी सुरक्षाकर्मी, स्थानीयवासी र छिमेकी पालिकाका दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।
  • इटहरी उपमहानगरपालिकाका दुई दमकल जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका कारण प्रयोगमा छैनन्।

११ चैत, विराटनगर । सुनसरीको इटहरीस्थित पूर्वाञ्चल बेकरी क्याफेमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ ।

धरान रोडमा रहेको क्याफेको भान्साबाट बिहान करिब १० बजेदेखि सुरु भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगलागीकाे कारण र क्षतिकाे विवरण संकलन भइरहेकाे छ ।

क्याफेकाे भान्साबाट सुरु भएकाे आगलागी सुरक्षाकर्मी, स्थानीयवासी तथा छिमेकी पालिकाबाट आएका दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

आगो नियन्त्रणका लागि धरान, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिकाका दमकल प्रयोग गरिएको थियो । इटहरी उपमहानगरपालिकाकाे दुई वटा दमकल जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका कारण प्रयाेगमा छैन ।

आगलागी पूर्वाञ्चल क्याफे
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

