गृहमन्त्री गुरुङलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : पोखराको जग्गाबारे प्रष्ट्याइदिनू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते ९:२१

२३ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई फेवातालको २० रोपनी जग्गाबारे प्रष्ट्याउन सुझाव दिएका छन् ।

फेवातालको २० रोपनी जग्गामा नाम मुछिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् गृहमन्त्री गुरूङलाई जग्गाबारे प्रष्ट्याउन सुझाव दिएका हुन् । ‘खास कुरा के हो पत्रकार सम्मेलन राखिहाल्नुस्,’ अध्यक्ष साम्पाङले भनेको छन्, ‘नैतिकताको सवाल खडा भयो ।’

उनले फेवातालको जग्गाबारे उठेको सवालको जवाफ नदिए जनताले कुरा काट्ने र प्रहरीले पनि गृहमन्त्रीलाई टेर्न छाड्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अब यो सवालको जवाफ नदिने हो भने जनताले कुरा काट्छन् र विश्वास गर्दैनन्,’ साम्पाङले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई मान्दैनन् । प्रहरीले पनि टेर्न छाड्छन् ।’

काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तातिने र काम गर्ने क्रममा अपजस पाइने स्मरण गर्दै उनले पोखराको फेवातालमा २० रोपनी जग्गा गृहमन्त्रीको नाममा रहेको खबरले सामाजिक सञ्जाल तात्दा नमज्जा लागेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष साम्पाङले आफूले सदनमा उठाएको जेनजी आन्दोलन र सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दा नभुल्न पनि गृहमन्त्री गुरूङलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अझै अघि बढ्नुहोस् शुभकामना छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, मैले सदनमा उठाएका दुईटा मुद्दा नबिर्सनु होला । एक, जेनजी आन्दोलनको २४ गतेको घटनाको दोषीलाई कारबाही । दुई, जीबी राईलाई पक्रेर रवि दाइलाई न्याय दिने ।’

सम्बन्धित खबर

पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तानातानमा गुप्तचरी निकाय
सीमा गस्ती कडाइबारे गृहमन्त्रीले गरे एपीएफका आईजीपीसँग छलफल
आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री सुधन ट्राफिक कार्यालय छिरेपछि पुगेका थिए ललितपुर
गृहमन्त्री सुधनको पहिलो निर्णय- एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने

Advertisment

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

