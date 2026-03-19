आफैले चलाएको ट्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु

२३ चैत, पाल्पा । पाल्पामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रामपुर नगरपालिका–४ बाँझोपसल निवासी ५१ वर्षीय टेकबहादुर आले रहेकोे प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना सोमबार बिहान भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार लु ३ त ७२५ नम्बरको ट्याक्टर चलाउँदै आएका आलेले दुर्गाबहादुर मल्ल ठकुरीको बारीतर्फ जाँदै गर्दा अचानक नियन्त्रण गुमाउँदा ट्याक्टर पल्टिएको थियो । दुर्घटनामा उनी आफै ट्याक्टरमुनि परेर च्यापिएका कारण मृत्यु भएको छ ।
