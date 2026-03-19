२१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन (नामावलीसहित)

२१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकले २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ।
  • समितिमा अच्युतम लामिछाने, अफ्साना बानु, आर्यन राई लगायत २१ सांसदहरू रहेका छन्।

२३ चैत, काठमाडौं । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ ।

जसलाई सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

जसमा निम्नानुसारका सांसदहरू रहेका छन् ।

१. अच्युतम लामिछाने

२. अफ्साना बानु

३. आरेन राई

४. केपी खनाल

५. कामिनी चौधरी

६. क्रान्तिशिखा धिताल

७. खुस्वु ओली

८. गणेश सिंह ठगुन्ना

९. गुरुप्रसाद बराल

१०. गंगा लक्ष्मी अवाल

११. तपेश्वर यादव

१२. देवराज पाठक

१३. नरेन्द्र कुमार केरुङ

१४. प्रकाश चन्द्र परियार

१५. निशा डाँगी

१६. बोध नारायण श्रेष्ठ

१७. मिना कुमारी यादव

१८. युवराज दुलाल

१९. राजन गौतम

२०. डा. राम लामा

२१. विपिन कुमार आचार्य

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुरु भयो प्रतिनिधिसभा बैठक

सुरु भयो प्रतिनिधिसभा बैठक
‘राष्ट्रिय सभासँगको समन्वयमा धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन’

‘राष्ट्रिय सभासँगको समन्वयमा धेरै दु:ख गर्नु पर्दैन’
संसद्‌मा कांग्रेसको रणनीति : जनहितका प्रस्तावमा समर्थन, जनविरोधी कदमको विरोध

संसद्‌मा कांग्रेसको रणनीति : जनहितका प्रस्तावमा समर्थन, जनविरोधी कदमको विरोध
नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालको शपथ आइतबार

नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालको शपथ आइतबार
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक : तस्वीरमा हेर्नुहोस् नेताका हाउभाउ

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक : तस्वीरमा हेर्नुहोस् नेताका हाउभाउ
संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम

संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

