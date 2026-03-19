२१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन (नामावलीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाको बैठकले २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ।
- समितिमा अच्युतम लामिछाने, अफ्साना बानु, आर्यन राई लगायत २१ सांसदहरू रहेका छन्।
२३ चैत, काठमाडौं । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ ।
जसलाई सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
जसमा निम्नानुसारका सांसदहरू रहेका छन् ।
१. अच्युतम लामिछाने
२. अफ्साना बानु
३. आरेन राई
४. केपी खनाल
५. कामिनी चौधरी
६. क्रान्तिशिखा धिताल
७. खुस्वु ओली
८. गणेश सिंह ठगुन्ना
९. गुरुप्रसाद बराल
१०. गंगा लक्ष्मी अवाल
११. तपेश्वर यादव
१२. देवराज पाठक
१३. नरेन्द्र कुमार केरुङ
१४. प्रकाश चन्द्र परियार
१५. निशा डाँगी
१६. बोध नारायण श्रेष्ठ
१७. मिना कुमारी यादव
१८. युवराज दुलाल
१९. राजन गौतम
२०. डा. राम लामा
२१. विपिन कुमार आचार्य
