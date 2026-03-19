पिंगलास्थानमा चल्यो गोली, दुई भारतीय पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको गौशाला-पिंगलास्थान क्षेत्रबाट दुई भारतीय नागरिकलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले गोली चलाएर पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ परेकाहरू लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ।
- उनीहरू सवार गाडी पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
२४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको गौशाला-पिंगलास्थान क्षेत्रबाट लागूऔषध कारोबारको आशंकामा दुुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले गोली चलाएर दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेकाहरू लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ।
उनीहरू सवार गाडी समेत नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ।
घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।
