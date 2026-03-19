सप्तरीबाट विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर १ लाख ४० हजार घुससहित पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते ११:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्र कुमार दासलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरिएको छ।
  • आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार दासले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखेर लाइन छाडिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरी परेको थियो।
  • इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले दासलाई सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १ बाट सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र, सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्र कुमार दास घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार इन्जिनियर दासले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखेर लाइन छाडिदिने भनेर सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यस आधारमा अख्तियारको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले दासलाई घुस रकमसहित सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १ बाट सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सप्तरी
सम्बन्धित खबर

सम्झौता नगरी के आधारमा बिजुली महसुल उठाउँछ विद्युत् प्राधिकरण ?

विद्युत प्राधिकरणले गर्‍यो ३७ कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)

उज्यालो नेपालको चिम दुई महिनामै मधुरो

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : आफूलाई जोगाउन कुलमानले गराए सम्झौता रद्द

विद्युत प्राधिकरण बुटवलकी कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

विद्युतीय तार भूमिगत गर्न प्राधिकरण र महानगर सहकार्य गर्दै

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित