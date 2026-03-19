एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

नेकपा एमालेका सांसदहरुले सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सुझाव दिएका छन्।
  • एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधान र विधिको शासन उलंघन भइरहेको भन्दै नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापित गर्न निर्देशन दिन अनुरोध गरे।
  • एमाले सांसद यशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमका फाइल खोल्न र राजनीतिक प्रतिशोध नगर्न चेतावनी दिइन्।

२४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनीहरुले सरकारले सुरुवाती चरणबाटै संविधान र विधिको शासन उलंघन गर्ने काम गरेको भन्दै प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको उलंघन गरिरहेको भन्दै संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरे ।

भाद्र २३ र २४ को घटनालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजजन्य रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै एमालेकी अर्का सांसद यशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमलाई लिएर सवै फाइल खोल्न आग्रह गरे । ओली र लेखकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने काम नगर्न उहाले चेतावनी समेत दिए ।

उनले वर्तमान सरकारले विधिको शासन उलंघन गरे धेरै ठूलो क्षति व्यहोनुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लिला भण्डारी सर्वसम्मत बन्दै

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लिला भण्डारी सर्वसम्मत बन्दै
संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम

संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम
एमालेले बोलायो आकस्मिक सचिवालय बैठक

एमालेले बोलायो आकस्मिक सचिवालय बैठक
रास्वपाले चुनाव जित्नुमा नेपाली सेनादेखि कर्मचारीसम्मलाई एमालेले लगायो दोष

रास्वपाले चुनाव जित्नुमा नेपाली सेनादेखि कर्मचारीसम्मलाई एमालेले लगायो दोष
एमालेको प्रदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गर्ने समातिए

एमालेको प्रदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गर्ने समातिए
एमाले सचिवालय बैठक जारी

एमाले सचिवालय बैठक जारी

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

