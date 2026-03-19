एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सुझाव दिएका छन्।
- एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधान र विधिको शासन उलंघन भइरहेको भन्दै नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापित गर्न निर्देशन दिन अनुरोध गरे।
- एमाले सांसद यशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमका फाइल खोल्न र राजनीतिक प्रतिशोध नगर्न चेतावनी दिइन्।
२४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनीहरुले सरकारले सुरुवाती चरणबाटै संविधान र विधिको शासन उलंघन गर्ने काम गरेको भन्दै प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको उलंघन गरिरहेको भन्दै संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरे ।
भाद्र २३ र २४ को घटनालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजजन्य रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै एमालेकी अर्का सांसद यशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमलाई लिएर सवै फाइल खोल्न आग्रह गरे । ओली र लेखकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने काम नगर्न उहाले चेतावनी समेत दिए ।
उनले वर्तमान सरकारले विधिको शासन उलंघन गरे धेरै ठूलो क्षति व्यहोनुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।
