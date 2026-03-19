सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा चौधरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १६:१३

२४ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा पूजा चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एमाले सांसद चौधरीलाई समिति सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।

बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति गोपालकुमार बस्नेतले गरेका थिए । सभापति बस्नेतले सांसद चौधरीलाई समिति सभापतिमा चयन गर्ने एक मात्र प्रस्ताव राखेकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

समिति सभापतिमा सर्वम्मत भएपछि चौधरीले देश र जनताको हितमा कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको मातहतमा रही आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानसहित निष्पक्ष तरिकाले जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कुनै आग्रहबिना सबैसँगको समन्वय र सहकार्यसहित काम कारबाही अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

समितिले चयन भएर आएका नयाँ सांसदहरूलाई स्वागत समेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

खाडीमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित फिर्ताका लागि कूटनीति पहल गरियोस् : गीता गुरुङ

पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धका वीर गोर्खालीको स्मरण गराउँदै हङकङमा 'पुर्खा दिवस'

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भण्डारीले लिइन् शपथ

राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिको सभापति चयन

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

