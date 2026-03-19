सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा चौधरी

२४ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा पूजा चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एमाले सांसद चौधरीलाई समिति सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।
बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति गोपालकुमार बस्नेतले गरेका थिए । सभापति बस्नेतले सांसद चौधरीलाई समिति सभापतिमा चयन गर्ने एक मात्र प्रस्ताव राखेकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
समिति सभापतिमा सर्वम्मत भएपछि चौधरीले देश र जनताको हितमा कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको मातहतमा रही आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानसहित निष्पक्ष तरिकाले जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कुनै आग्रहबिना सबैसँगको समन्वय र सहकार्यसहित काम कारबाही अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
समितिले चयन भएर आएका नयाँ सांसदहरूलाई स्वागत समेत गरेको छ ।
