प्रकाशचन्द्र लोहनीको राजीनामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा स्वीकृत

लोहोनीले यही चैत ८ गते दिएको राजीनामा आज मंगलबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीकृत गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १८:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चैत ८ गते दिएको राजीनामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीकृत गरेका छन् ।
  • लोहोनीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट स्तब्ध भएको भन्दै पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने र महाधिवेशनपछि पदमा बहाल रहने बताएका थिए।
  • उनले राजीनामापत्रमा पार्टी नेतृत्वका पदाधिकारीहरूले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

लोहनीले यही चैत ८ गते दिएको राजीनामा आज मंगलबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीकृत गरेका हुन् ।

‘चैत ८ गते निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट उहाँ (लोहनी)ले दिनु भएको राजीनामा आज पार्टी अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुभयो’ राप्रपा स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

लोहनीले गत २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट स्तब्ध भएको भन्दै तदर्थ समितिमार्फत पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले महाधिवेशनपछि प्राप्त पदमा मात्रै आफू बहाल रहने बताएका थिए ।

पार्टीको नेतृत्वमा तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि उनले राजीनामापत्रमा उल्लेख थियो ।

राप्रपा
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाँच सिटमा खुम्चिएको राप्रपामा चुलियो असन्तुष्टि

पाँच सिटमा खुम्चिएको राप्रपामा चुलियो असन्तुष्टि
शपथअघि राप्रपा सांसदहरूले गरे पशुपति दर्शन

शपथअघि राप्रपा सांसदहरूले गरे पशुपति दर्शन
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य ऋषिबाबु परियारद्वारा पार्टी परित्याग

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य ऋषिबाबु परियारद्वारा पार्टी परित्याग
श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने

श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने
राप्रपा संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली

राप्रपा संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली
राप्रपामा उठ्यो पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा

राप्रपामा उठ्यो पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

