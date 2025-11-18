‘१२ गाउँ २’ मा जोडिए अनुपविक्रम शाही, भिलेन रोलमा देखिन लागेका हुन् ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते ११:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता अनुपविक्रम शाही फिल्म '१२ गाउँ'को दोस्रो श्रृंखलामा अनुबन्धित भएका छन् र निर्देशक विराज भट्टसँग मंगलबार लिखित सम्झौता भएको छ।
  • फिल्म '१२ गाउँ २' को छायांकन बैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुने तयारीमा छ र च्यासलमा ३० लाख रुपैयाँको सेट तयार पारिनेछ।
  • अनुपविक्रम शाहीले हालै भुटान-नेपालको संयुक्त प्रोजेक्ट 'टनेल २६'को काम सकेका छन् र बलिउड फिल्म 'मातृभूमि' प्रदर्शन तयारीमा छ।

काठमाडौं । अभिनेता अनुपविक्रम शाही फिल्म ‘१२ गाउँ’को दोस्रो श्रृंखलामा अनुबन्धित भएका छन् । निर्देशक तथा निर्माता विराज भट्ट र अनुपविक्रमबीच मंगलबार लिखित सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता लगत्तै सामाजिक संजालबाट विराजसँगको फोटो सेयर गर्दै अनुप लेख्छन्- केही नयाँ र ठूलो र उत्साहित तुल्याउने चीज आउँदैछ ।’ उनले विराजलाई मेन्सन गरेका छन् ।

अनुपको भूमिकाबारे उल्लेख नगरिएपनि स्रोतले उनी खलपात्रको रोलमा देखिन लागेको बताएको छ । फिल्मलाई ठूलो स्केलमा छायांकन गर्ने तयारी भैरहेको जनाइएको छ ।

जसको लागि च्यासलमा ३० लाख रुपैयाँको सेट तयार पार्ने काम भैरहेको छ । आफूलाई पात्रमा ढाल्न अभिनेता समीर भट्ट जिम धाइरहेका छन् । पर्दामा समीर भर्सेस अनुपको यो केमेस्ट्री चाहिँ गजब देखिने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘१२ गाउँ २’ को छायांकन बैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुने तयारीमा छ ।

अनुपविक्रमको कुरा गर्दा, उनको डेब्यू अभिनय रहेको बलिउड फिल्म ‘मातृभूमि’ प्रदर्शन तयारीमा छ । यो फिल्ममा उनी सलमान खानसँग देखिएका छन् । उनले हालै भुटान-नेपालको संयुक्त प्रोजेक्ट ‘टनेल २६’को काम पनि सकेका छन् ।

अनुपविक्रम शाही
