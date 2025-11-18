+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ब्यस्त अनुप : थिम्पुमा ‘टनेल २६’ छायांकनपछि मुम्बईमा ‘ब्याटल अफ गलवान’ को डबिङ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १३:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता अनुपविक्रम शाही बलिउड फिल्म 'ब्याटल अफ गलवान' को प्रचारप्रसारमा सलमान खानसँग भारतमा सहभागी हुने भएका छन्।
  • 'ब्याटल अफ गलवान' फिल्म अप्रिल १७ मा प्रदर्शन हुने छ र अनुपले फिल्मको २५ प्रतिशत भागमा अभिनय गरेका छन्।
  • अनुपले भुटानमा निर्माण भइरहेको 'टनेल २६' फिल्ममा शीर्षमध्येको भूमिका निभाउँदै थिम्पु जाँदैछन्।

काठमाडौं । अभिनेता अनुपविक्रम शाही आफ्नो बलिउड डेब्यू फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’ को प्रवर्धनमा सहभागी हुने भएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै यो अवसर आफूमात्र नभएर नेपाली फिल्म उद्योगकै लागि सुखद मौका हुने बताए ।

अपूर्व लाखिया निर्देशित सो फिल्म १७ अप्रिलमा प्रदर्शन तयारीमा छ । निर्माताले हालै सलमान खानको जन्मदिनको अवसरमा फिल्मको प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका थिए ।

‘अहिले फिल्मको पोस्ट-प्रोडक्सन कार्य भैरहेको छ । मेरो डबिङ नै बाँकी छ । त्यसपछि उहाँहरूले प्रमोसनमा बोलाएपछि समय निकाल्छु’ अनुपले अनलाइनखबरसँग भने ।

अनुपले सलमानसहित फिल्मको क्रूसँग मिलेर भारतमा उक्त फिल्मको प्रचारप्रसार गर्नेछन् ।

त्यसअघि उनी भुटानमा निर्माण भैरहेको जम्बोइ फिल्म ‘टनेल २६’ मा काम गर्न थिम्पु जाँदैछन् । नेपाल र भुटानका मेकरको सह-निर्माणमा बनिरहेको यो फिल्ममा अनुपको शीर्षमध्येको भूमिका छ ।

भारत र चीनबीचको हिंसात्मक झडपको कथा पेश गर्ने ‘ब्याटल अफ गलवान’ मा अनुपको शीर्षमध्येको भूमिका रहेको बताइएको छ । उनले सलमानसँग लद्दाख र मुम्बईमा महिनौं छायांकन गरिसकेका छन् । फिल्मको कूल दृश्यको २५ प्रतिशत भागमा अनुप देखिने बताइएको छ ।

अहिले ‘हिमालय रोडिज’ को सातौं सिजनको फिनालेका लागि नेपालमा रहेका अनुप केही दिनमा पुनः भुटान जाँदैछन् । जहाँ, अहिले रोकिएको ‘टनेल २६’ को छायांकन सुचारु हुनेछ ।

एकपछि अर्को विदेशी फिल्ममा अनुपको ब्यस्तता उनको करिअरका लागि महत्वपूर्ण हो ।

अनुपविक्रम शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म
अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म
अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन

अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन
‘ब्याटल अफ गलवान’मा सलमानसँग अनुपविक्रमको १३ मिनेटको फाइट !

‘ब्याटल अफ गलवान’मा सलमानसँग अनुपविक्रमको १३ मिनेटको फाइट !
सलमान खानको फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’बाट अनुपविक्रम शाहीको बलिउड डेब्यू

सलमान खानको फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’बाट अनुपविक्रम शाहीको बलिउड डेब्यू
अनुप र अस्मी ‘नेपाल्स नेक्स्ट टप मोडल’ को जजमा अनुबन्धित

अनुप र अस्मी ‘नेपाल्स नेक्स्ट टप मोडल’ को जजमा अनुबन्धित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित